Završene sanacije kvarova: Vodosnabdijevanje u Tuzli normalizovano

Nedžida Sprečaković
vodosnabdijevanje, česma, pitka voda, Grad Tuzla, gdje nema vode
Foto Ilustracija

Vodosnabdijevanje u Tuzli normalizovano je nakon što su završene sanacije kvarova na vodovodnoj mreži u naseljima Ši Selo i Ljubače.

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla tokom dana radile su na otklanjanju kvarova na cjevovodima u dijelovima ova dva naselja. Zbog radova je ranije postojala mogućnost kratkotrajnih prekida u isporuci vode.

Sanacije kvarova u međuvremenu su završene, pa više nema najavljenih obustava koje su bile povezane s ovim radovima.

Problemi na vodovodnoj mreži prijavljeni su nešto poslije 11 sati, nakon čega su ekipe Vodovoda izašle na teren.

Vodosnabdijevanje u Tuzli tako je nakon završetka radova ponovo uredno u dijelovima Ši Sela i Ljubača koji su tokom dana bili obuhvaćeni sanacijom.

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