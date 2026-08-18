Završene sanacije kvarova: Vodosnabdijevanje u Tuzli normalizovano

Vodosnabdijevanje u Tuzli normalizovano je nakon što su završene sanacije kvarova na vodovodnoj mreži u naseljima Ši Selo i Ljubače.

Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla tokom dana radile su na otklanjanju kvarova na cjevovodima u dijelovima ova dva naselja. Zbog radova je ranije postojala mogućnost kratkotrajnih prekida u isporuci vode.

Sanacije kvarova u međuvremenu su završene, pa više nema najavljenih obustava koje su bile povezane s ovim radovima.

Problemi na vodovodnoj mreži prijavljeni su nešto poslije 11 sati, nakon čega su ekipe Vodovoda izašle na teren.

Vodosnabdijevanje u Tuzli tako je nakon završetka radova ponovo uredno u dijelovima Ši Sela i Ljubača koji su tokom dana bili obuhvaćeni sanacijom.