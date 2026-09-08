Velika akcija protiv nelegalne trgovine: Oduzeta roba vrijedna više od 338.000 KM

Na teritoriji Regionalnog centra Banja Luka, tokom avgusta 2026. godine, provedeno je nekoliko akcija u okviru kojih je privremeno oduzeta roba čija se ukupna vrijednost procjenjuje na oko 338.420,00 KM.

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje iz Odsjeka za provođenje propisa RC Banja Luka, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u saradnji sa Grupom za istrage, provela akciju oduzimanja veće količine tekstila na području RC Banja Luka.

Akcija je realizovana na osnovu obavještajne informacije Grupe za obavještajni rad RC Banja Luka, koja je ukazivala na nepravilnosti u poslovanju pravnog lica, odnosno, na krijumčarenje tekstila iz Republike Austrije i njenu organizovanu distribuciju na području teritorije Bosne i Hercegovine. Tokom izvršenih provjera prometa i porijekla robe pronađena je veća količina iste stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija, i to: muška i ženska obuća, novčanici, torbice donji i aktivni veš, kačketi, trenerke majice, itd, renomiranih brendova. Predmetna roba je privremeno oduzeta, a njena ukupna vrijednost procjenjuje se na oko 252.160,00 KM.

Pored navedenog, na osnovu obavještajne informacije o neregularnostima u poslovanju samostalnog preduzetnika o skladištenju robe, ovlaštena službena lica Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka izvršila su provjeru navedenog i tom prilikom je utvrđeno odstupanje u smislu viška robe u odnosu na zavedeno, a za koju nije postojala dokumentacija o porijeklu, odnosno kojom bi se dokazao carinski status iste, čime je počinjen prekršaj iz člana 25. u vezi sa članom 8. stav (1) tačka a) i stav (3) Zakona o carinskim prekršajima BiH. Predmetna roba je privremeno oduzeta a vrijednost iste se procjenjuje na oko 36.835,00 KM.

Takođe, po obavještajnoj informaciji, ovlaštena službena lica Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka postupali su kod fizičkog lica koje obavlja preduzetničku djelatnost na način da su vršili provjere u skladu sa svojim nadležnostima i tom prilikom utvrdili višak robe (proizvodi od tekstila i obuća raznih robnih marki), a za koje nije posjedovalo potrebnu dokumentaciju kojom bi se dokazalo porijeklo i carinski status robe. Predmetna roba je privremeno oduzeta a vrijednost iste se procjenjuje na oko 49.425,00 KM.

Zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica poduzete su zakonom propisane mjere i radnje u svim navedenim slučajevima.

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da na otvorenu liniju UIO broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.