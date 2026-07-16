Akcija Paket u Tuzli: Oduzeta roba vrijedna 1,39 miliona KM

Akcija Paket u Tuzli rezultirala je privremenim oduzimanjem gotovo 17.000 komada obuće i električnih cigareta, čija je ukupna vrijednost procijenjena na oko 1,39 miliona KM.

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Tuzla, odnosno Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, proveli su operativnu akciju kodnog naziva „Paket“.

Akcija je provedena na osnovu operativno-taktičkih saznanja i informacija Grupe za obavještajni rad, koje su ukazivale na nepravilnosti u poslovanju više pravnih lica. Sumnjalo se na krijumčarenje obuće iz Republike Srbije i njenu organizovanu distribuciju na području Bosne i Hercegovine.

Akcija Paket u Tuzli otkrila robu bez potrebne dokumentacije

Tokom provjera prometa i porijekla robe pronađena je veća količina proizvoda stranog porijekla za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija.

Privremeno je oduzeto 12.983 pari patika sa oznakama robnih marki Nike i Adidas, 2.556 pari papuča sa oznakama istih robnih marki, kao i 1.130 električnih cigareta, odnosno VAPE uređaja.

Ukupna vrijednost oduzete robe procijenjena je na približno 1.390.450 KM.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje naveli su da će zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih osoba biti preduzete mjere i radnje propisane zakonom.

Nakon što je provedena akcija Paket u Tuzli, UIO BiH pozvao je građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje putem besplatne i anonimne otvorene linije na broj 080 02 06 07.