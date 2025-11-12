Akcija ŠTEK: U Tuzli oduzeti telefoni i roba vrijedna 450.000 KM

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje u operativnoj akciji „ŠTEK“ oduzeli su veću količinu telefona i druge robe u vrijednosti 450.000 KM.

Ovlaštena službena lica Uprave za indirektno oporezivanje, Odsjek za provođenje propisa, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Tuzla, u operativnoj akciji kodnog naziva „ŠTEK“, koja je rezultat samostalnog operativno – taktičkog rada, izvršili su lociranje objekta i identifikaciju pravnog lica na području RC Tuzla gdje je pronađena veća količina mobilnih telefona prokrijumčarena na područje Bosne i Hercegovine.

Najnoviji modeli mobilnih telefona bili su originalno upakovani u kartonske kutije na kojima su bile fotografije makete telefona i zaštitnih stakala, a koja nije asocirala da se u njima nalaze skupocjeni mobilni telefoni. Pravno i odogovorno lice nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokaz da je ista prošla redovnu carinsku proceduru pri ulasku u carinsko područje BiH. U objektu je također pronađena i roba koja je zabranjena za uvoz bez odgovarajućeg odobrenja nadležne Agencije (optički nišani, roba za medicinske namjene), spremna za daljnju distribuciju, za koju vlasnik također nije posjedovao nikakvu dokumentaciju o porijeklu.

Tokom realizacije operativne akcije pronađeno je 546 mobilnih telefona (Galaxy S 25 Ultra, iPHONE 16 ProMAX, S 24 ULTRA i dr.), 70 satova (Apple) kao i druga zabranjena roba. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 450.000 KM.

Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje.