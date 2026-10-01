Problemi s aplikacijom „Moje zdravlje“: Evo kako ponovo uspostaviti pristup

Ali Huremović
Problemi s aplikacijom „Moje zdravlje“: Evo kako ponovo uspostaviti pristup

Korisnici Pacijent portala „Moje zdravlje“ u posljednjih nekoliko dana prijavljuju poteškoće prilikom prijave i registracije u aplikaciju na različitim uređajima. Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK navode da su njihove IT službe reagovale na zaprimljene prijave i korisnicima dostavile upute za ponovno uspostavljanje pristupa.

Iz Zavoda pojašnjavaju da portal uglavnom funkcioniše nesmetano, ali da se povremeno mogu pojaviti tehnički problemi, posebno prilikom prijave, konfiguracije PIN koda ili korištenja aplikacije na novom uređaju.

Kako ponovo pristupiti portalu „Moje zdravlje“?

Korisnicima koji imaju poteškoće preporučuje se da najprije obrišu aplikaciju „Moje zdravlje“ sa uređaja, a zatim se putem internet preglednika, poput Chromea, Mozille ili Safarija, prijave na web verziju portala.

Prilikom prijave sa novog uređaja potrebno je unijeti e-mail adresu i lozinku, nakon čega će na e-mail korisnika biti poslan sigurnosni kod. Taj kod treba unijeti u aplikaciju kako bi prijava bila potvrđena.

Nakon uspješne prijave, sistem će zatražiti kreiranje novog PIN koda od šest cifara. Taj PIN će se ubuduće moći koristiti za brži pristup na uređaju koji je označen kao pouzdan.

Gdje prijaviti problem?

Ukoliko poteškoće ostanu i nakon navedenih koraka, korisnici se mogu obratiti tehničkoj podršci Zavoda.

Problemi u korištenju aplikacije „Moje zdravlje“ mogu se prijaviti putem e-mail adrese [email protected], kao i direktno u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja, gdje korisnici mogu dobiti dodatne informacije i pomoć.

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