Zavod zdravstvenog osiguranja TK raspisao konkurs za prijem radnika na neodređeno

RTV SLON
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Foto: Ilustracija

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona raspisao je javni oglas za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Oglas se odnosi na radno mjesto viši stručni saradnik za medicinska pitanja i farmaciju, za koje je predviđen jedan izvršilac.

Detaljan opis poslova, potrebni uslovi i način podnošenja prijave navedeni su u javnom oglasu koji je objavljen u dnevnoj novini „Dnevni list“, na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i stranici JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Na web stranici Zavoda bit će naknadno objavljen i spisak propisa potrebnih za pripremu pismenog i usmenog ispita, najkasnije osam dana od dana imenovanja komisije za provođenje javnog oglasa.

Detalji konkursa dostupni su na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

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