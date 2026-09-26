Zavod FBiH prikuplja svjedočanstva građana o pandemiji COVID-19

Svjedočanstva o pandemiji COVID-19 prikuplja Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe izrade monografije posvećene iskustvima građana i profesionalaca iz perioda pandemije.

Monografija pod nazivom „Sjećam se… – svjedočanstvo jednog vremena: COVID-19 u Bosni i Hercegovini“ trebala bi objediniti lična i profesionalna iskustva ljudi koji su na različite načine bili uključeni u suočavanje s pandemijom.

Svoje priloge mogu dostaviti zdravstveni radnici, zaposlenici u javnom zdravstvu, članovi kriznih štabova, radnici zdravstvenih i socijalnih ustanova, novinari, volonteri, ali i svi drugi građani koji žele podijeliti vlastita iskustva iz tog perioda.

Svjedočanstva o pandemiji COVID-19 kao trajni zapis

Iz Zavoda navode da je cilj sačuvati autentična iskustva i sjećanja kao trajni zapis jednog od najzahtjevnijih perioda u novijoj historiji.

Do sada je prikupljen značajan broj priloga, a urednički tim će u saradnji s autorima raditi na njihovom oblikovanju i pripremi za konačno izdanje monografije.

Zainteresovani građani mogu dostaviti svoja svjedočanstva o pandemiji COVID-19 putem elektronske pošte na adresu [email protected].

Obrazac, tehnički zahtjevi i etičke smjernice za učešće dostupni su na internet stranici Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Rok za dostavljanje priloga je 30. septembar 2026. godine.