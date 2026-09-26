Ratnim vojnim invalidima u TK predložene mjesečne naknade do 400 KM

RTV SLON
Skupština RVI TK bila je posvećena izmjenama zakona, povećanju invalidnina i zaštiti prava ratnih vojnih invalida, posebno onih bez dovoljnog radnog staža.

Naknade ratnim vojnim invalidima u TK mogle bi biti uvećane kroz novo pravo na personalnu asistenciju, predviđeno prijedlogom izmjena Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog kojim se uvodi personalna asistencija za ratne vojne invalide sa najtežim stepenom invaliditeta, a dokument će biti upućen Skupštini TK na razmatranje po skraćenoj proceduri.

Prema prijedlogu, pravo bi mogli ostvariti ratni vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 100 posto I grupe, kojima je već priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica I ili II stepena.

Naknade ratnim vojnim invalidima u TK do 400 KM mjesečno

Za korisnike kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica I stepena predložena je mjesečna naknada od 400 KM.

Za korisnike sa pravom na dodatak II stepena naknada bi iznosila 300 KM.

Primjena novog prava predložena je od 1. januara 2027. godine, a prema fiskalnoj procjeni za realizaciju bi bilo potrebno osigurati dodatnih 495.000 KM godišnje tokom 2027. i 2028. godine.

Uslovi, kriteriji i način ostvarivanja ovog prava trebali bi biti detaljnije uređeni posebnim propisom Vlade Tuzlanskog kantona.

Prijedlog je pripremljen nakon inicijative Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije BiH i zaključka Skupštine TK, a u njegovoj izradi učestvovali su i predstavnici organizacija ratnih vojnih invalida sa područja Tuzlanskog kantona.

Ukoliko prijedlog dobije podršku Skupštine TK, naknade ratnim vojnim invalidima u TK kroz pravo na personalnu asistenciju počele bi se primjenjivati od početka 2027. godine.

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