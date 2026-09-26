Magla smanjuje vidljivost, radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama

Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini obilježavaju magla u kotlinama i uz riječne tokove, kao i radovi zbog kojih se na pojedinim dionicama saobraća usporeno.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti, dok do kraćih zastoja dolazi na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

Na autocesti A-1 za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica Kakanj–Lašva, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste gdje se odvija dvosmjerni saobraćaj.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila–Vranduk zatvorena je dionica Golubinja–Nemila, pa se vozila preusmjeravaju na magistralnu cestu M-17.

Na dionici autoceste Sarajevo zapad–Lepenica, zbog radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Usporeno se vozi i na magistralnom putu M-5 Nević Polje–Kaonik, na području Ahmića, gdje se od 7 do 16 sati, osim nedjeljom, vozila propuštaju naizmjenično.

Na magistralnim cestama Dobro Polje–Miljevina i Jablanica–Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo vozilima do 3,5 tone.

Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila uglavnom traju između 10 i 30 minuta.

Zbog primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku i izlasku iz zemalja Evropske unije, EES-a, na pojedinim graničnim prelazima moguća su i duža čekanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za teretna vozila.