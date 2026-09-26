Vrijeme danas u BiH: Postepeno razvedravanje, temperature do 24 stepena

Vrijeme danas u Bosni prije podne je umjereno do pretežno oblačno, uz maglu po kotlinama, dok se tokom dana očekuje postepeno smanjenje oblačnosti.

Na istoku Bosne ponegdje može pasti i malo kiše, dok u Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar je slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kreće se od 5 do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 15 do 21, a na jugu zemlje do 24 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike danas su povoljnije, pa uz stabilnije i postepeno sunčanije vrijeme tegobe kod osjetljivih osoba neće biti izražene.

Većina stanovništva mogla bi biti boljeg raspoloženja, dok se hroničnim bolesnicima i meteoropatama tokom jutarnjih sati savjetuje nešto više opreza zbog moguće magle i dužeg zadržavanja naoblake.

U takvim područjima temperature će sporije rasti, pa se preporučuje slojevito odijevanje koje će omogućiti prilagođavanje toplijem dijelu dana.

Boravak na otvorenom preporučuje se kada vremenske prilike to dozvoljavaju.