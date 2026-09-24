Hladno septembarsko jutro širom BiH, na Bjelašnici -6°C

Adin Jusufović

Hladno jutro u BiH donijelo je temperature ispod nule u više krajeva zemlje, a najhladnije je bilo na području Bjelašnice, gdje je u selu Rakitnica izmjereno minus šest stepeni.

Prema podacima BH Meteo, nakon Rakitnice najniža temperatura zabilježena je u Jelašinovićima – Međi, gdje su izmjerena minus četiri stepena. Na Blidinju je bilo minus tri, dok su se na Kupresu, Sokocu, Kalinoviku i Pidrišu temperature kretale između minus jednog i minus dva stepena.

Osjetno hladno bilo je i u nižim predjelima, gdje se temperatura zraka lokalno približila nuli.

Nakon hladnog jutra, tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje naoblake u poslijepodnevnim satima. Tokom noći prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Puhat će slab vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od šest do 12, na jugu do 14 stepeni, dok će dnevne iznositi između 18 i 24, a na jugu zemlje do 27 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom poslijepodneva. Kiša je moguća u kasnim večernjim satima, jutarnja temperatura bit će oko sedam, a dnevna oko 22 stepena.

pročitajte i ovo

BiH

Danas promjenjivo vrijeme, poslijepodne stiže razvedravanje

Vijesti

Toplotna kupola stiže i do BiH: Krajem septembra ponovo temperature blizu...

Vijesti

Vremenska prognoza: Danas svježije, u dijelovima zemlje moguća kiša

BiH

U ponedjeljak više oblaka i ponegdje kiša, na jugu do 32...

BiH

Danas u BiH postepeno smanjenje naoblake

BiH

Sutra u BiH postepeno smanjenje naoblake, na jugu do 32 stepena

Tuzla i TK

Preminule dvije osobe teško povrijeđene u požaru u Domu Ahmedić

KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete svijet oko nas?

Tuzla i TK

Slučaj Besim Kopić i dr. u najosjetljivijoj fazi: Saslušavaju se maloljetne djevojčice

BiH

Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu

Tuzla i TK

Škole u TK mogle bi dobiti nove projekte uz podršku partnera iz SAD-a

Učitati više