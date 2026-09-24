Hladno septembarsko jutro širom BiH, na Bjelašnici -6°C

Hladno jutro u BiH donijelo je temperature ispod nule u više krajeva zemlje, a najhladnije je bilo na području Bjelašnice, gdje je u selu Rakitnica izmjereno minus šest stepeni.

Prema podacima BH Meteo, nakon Rakitnice najniža temperatura zabilježena je u Jelašinovićima – Međi, gdje su izmjerena minus četiri stepena. Na Blidinju je bilo minus tri, dok su se na Kupresu, Sokocu, Kalinoviku i Pidrišu temperature kretale između minus jednog i minus dva stepena.

Osjetno hladno bilo je i u nižim predjelima, gdje se temperatura zraka lokalno približila nuli.

Nakon hladnog jutra, tokom dana u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz postepeno povećanje naoblake u poslijepodnevnim satima. Tokom noći prognozirani su kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Puhat će slab vjetar zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od šest do 12, na jugu do 14 stepeni, dok će dnevne iznositi između 18 i 24, a na jugu zemlje do 27 stepeni.

U Sarajevu se očekuje sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom poslijepodneva. Kiša je moguća u kasnim večernjim satima, jutarnja temperatura bit će oko sedam, a dnevna oko 22 stepena.