Sinoćnji zemljotres zabilježen osam kilometara sjeverno od Tuzle

Sinoćnji zemljotres kod Tuzle zabilježen je osam kilometara sjeverno od grada, pokazuju naknadno objavljeni podaci seizmoloških službi.

Podrhtavanje tla registrovano je u srijedu u 21:50 sati, a magnituda zemljotresa iznosila je 2,5. Epicentar je bio na dubini od deset kilometara.

Zemljotres kod Tuzle osjetili su stanovnici pojedinih dijelova grada i okolnih naselja, koji su prijavili kratko podrhtavanje i zvuk nalik udaru. Neposredno nakon potresa nisu bili dostupni precizni podaci o njegovoj lokaciji i jačini.

Prema podacima Seizmološkog zavoda Republike Srpske, epicentar sinoćnjeg zemljotresa nalazio se osam kilometara sjeverno od Tuzle. Zemljotresi ove magnitude uglavnom ne uzrokuju materijalnu štetu, a za sada nema informacija o posljedicama.