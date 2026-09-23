Farmaceuti sve važniji u programima vakcinacije: BiH dio regionalne inicijative

Uloga farmaceuta u imunizaciji tokom cijelog života bila je u fokusu regionalne radionice održane 15. i 16. septembra 2026. godine u Istanbulu, koja je okupila predstavnike zemalja jugoistočne Evrope i međunarodne partnere.

Radionica je bila posvećena jačanju uloge farmaceuta u programima imunizacije, ali i usklađivanju njihovih kompetencija i obrazovnih programa u zemljama regiona.

Skup je organizovao Jugoistočnoevropski centar za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti, SECID, u okviru saradnje SECID–PIVI i uz učešće međunarodnih partnera.

Bosnu i Hercegovinu su na radionici, između ostalih, predstavljali direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH doc. dr. sc. prim. Siniša Skočibušić, rukovodilac Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti prof. dr. sc. prim. Sanjin Musa te prof. dr. sc. Haris Nikšić sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Radionica je okupila i predstavnike Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Albanije, Rumunije, Bugarske i Grčke.

Uloga farmaceuta u imunizaciji može biti značajnija

Tokom dvodnevnog programa razmatrane su mogućnosti većeg uključivanja farmaceuta u programe imunizacije, posebno kada je riječ o promociji vakcinacije protiv gripe.

Predstavljena su iskustva zemalja regiona i međunarodne prakse, uz razgovor o tome kako farmaceuti mogu doprinijeti informisanju i savjetovanju građana, prepoznavanju osoba kojima se vakcinacija preporučuje te jačanju povjerenja u vakcine.

Posebna pažnja posvećena je iskustvima zemalja i sredina u kojima farmaceuti, u skladu sa nacionalnim propisima, učestvuju i u samom procesu primjene vakcina.

Važan dio radionice odnosio se i na zastupljenost imunizacije u studijskim programima farmacije i stručnom usavršavanju farmaceuta.

U radnim grupama razmatrani su minimalni standardi znanja i vještina, sigurnost vakcina, održavanje hladnog lanca, komunikacija sa građanima te obrazovni, regulatorni i organizacijski preduslovi za šire uključivanje farmaceuta u programe imunizacije.

Razgovarano je i o tome na koji način iskustva vakcinacije protiv gripe mogu doprinijeti boljoj dostupnosti imunizacije i većoj spremnosti zdravstvenih sistema za buduće pandemije.

Nastavak saradnje Zavoda i SECID-a

Učešće predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH na radionici predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje ove ustanove sa SECID-om.

Iz Zavoda navode da razmjena iskustava zemalja regiona, kao i povezivanje javnozdravstvenih institucija sa akademskom zajednicom i farmaceutskom strukom, predstavlja važnu osnovu za dalje unapređenje programa imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine.