Previše vitamina D može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme

Sve više ljudi koristi suplemente vitamina D, ali farmaceuti upozoravaju da se s ovim vitaminom ne treba pretjerivati.

Naše tijelo prirodno proizvodi vitamin D kada je izloženo sunčevoj svjetlosti, a može se unijeti i putem hrane ili dodataka ishrani. Ipak, nedostatak ovog vitamina je vrlo čest – istraživanja pokazuju da gotovo polovina stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva ima manjak vitamina D, a svaki šesti odrasli redovno uzima suplemente.

Farmaceutkinja Jana Abelovska, glavna farmaceutkinja u „Click Pharmacy“, objasnila je za Surrey Live da je najbolji način unosa vitamina D uravnotežena ishrana, uz dodatke poput tableta, kapsula, sprejeva ili gumenih bombona.

„Vitamin D je vitamin topiv u mastima, što znači da se apsorbuje u organizmu zajedno s mastima. Zbog toga je najbolje uzimati ga uz obrok koji sadrži zdrave masti, poput orašastih plodova ili jogurta, jer tako tijelo bolje iskorištava vitamin,“ navodi Abelovska.

Preporučena dnevna doza za odrasle između 19 i 70 godina iznosi 15 mikrograma, odnosno 600 IU (međunarodnih jedinica). Međutim, farmaceutkinja upozorava da se ne smije prekoračiti maksimalna doza.

„Ne uzimajte previše vitamina D. Budući da je topiv u mastima, može se zadržavati u tijelu duže nego drugi vitamini. Dugotrajno uzimanje visokih doza može dovesti do hiperkalcemije, stanja u kojem se u organizmu nakuplja previše kalcija, što može izazvati probleme s srcem, bubrezima i kostima“, upozorava Abelovska.

Stručnjaci ističu da je 4.000 IU, odnosno 100 mikrograma dnevno, gornja granica sigurne upotrebe vitamina D. Slično navodi i britanski NHS, koji preporučuje da odrasli, trudnice, dojilje i djeca starija od 11 godina ne prelaze ovu količinu.

Vitamin D je neophodan za zdravlje kostiju, mišića i imuniteta, ali stručnjaci savjetuju umjerenost i konsultacije s ljekarom prije uzimanja većih doza.