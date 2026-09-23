Sedam romskih porodica u Gračanici dobit će obnovljene domove

Obnova kuća romskih porodica u Gračanici bit će realizovana kroz projekat vrijedan više od 85.000 KM, kojim je planirana sanacija sedam stambenih objekata na području ovog grada.

Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, savjetnica ministra Amina Kavazović i šefica Odsjeka za zaštitu prava i saradnju sa nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama i nevladinim organizacijama Aleksandra Jarić, boravile su u Gračanici povodom realizacije projekta „Sanacija i rekonstrukcija stambenih objekata u vlasništvu Roma na području Grada Gračanice“.

Za realizaciju projekta Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH dodijelilo je Gradu Gračanica grant sredstva u iznosu od 75.115,19 KM.

Grad Gračanica osigurat će dodatnih 10.000 KM vlastitih sredstava, čime ukupna vrijednost ulaganja prelazi 85.000 KM.

Obnova kuća romskih porodica obuhvatit će sedam objekata

Projektom je planirana sanacija sedam stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica, s ciljem poboljšanja uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica.

Tokom posjete Gračanici razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i potrebama korisnika, kao i o nastavku saradnje državnih institucija i lokalnih zajednica na rješavanju stambenih pitanja Roma.

Savjetnica ministra Amina Kavazović navela je da konkretna ulaganja u stambeno zbrinjavanje predstavljaju važan korak ka stvaranju jednakih uslova za dostojan život.

„Kada govorimo o podršci romskim porodicama, važno je da ona bude konkretna i vidljiva. Ovaj projekat znači da će sedam porodica dobiti kvalitetnije i sigurnije uslove stanovanja. Ministarstvo će i dalje podržavati projekte koji direktno dolaze do ljudi i rješavaju njihove stvarne životne potrebe. Svaka obnovljena kuća za jednu porodicu znači više sigurnosti, dostojanstva i bolje uslove za život“, kazala je Kavazović.

Aleksandra Jarić istakla je značaj saradnje državnih institucija i lokalnih zajednica u realizaciji ovakvih projekata.

„Posebno je važno što je Grad Gračanica, pored dodijeljenih grant sredstava, osigurao i vlastito sufinansiranje. To pokazuje da se zajedničkim djelovanjem institucija mogu napraviti konkretni pomaci. Naš cilj nije samo dodjela sredstava, nego stvarna realizacija projekata i vidljiva promjena u životima korisnika. Sanacija sedam kuća za romske porodice upravo je takav primjer“, istakla je Jarić.

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH najavljeno je da će podrška projektima usmjerenim na poboljšanje uslova stanovanja i položaja Roma biti nastavljena, posebno kroz saradnju sa lokalnim zajednicama.