Raspisan javni poziv za predavače i ispitivače u oblasti vozačkih ispita u TK

Arnela Šiljković - Bojić
Autoškole, vozači

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je Javni poziv za dobijanje licenci predavača i ispitivača u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače, a prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Poziv se odnosi na kandidate za dobijanje licence predavača teoretske nastave, licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita, licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom te licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći.

Javni poziv raspisan je na osnovu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Pravilnika o uslovima i načinu dobijanja licence.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Kandidati uz prijavu trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju i dokaz o uplati takse za rješavanje zahtjeva u iznosu od 20 KM.

Taksa se uplaćuje na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, uz naznaku „Taksa za rješavanje zahtjeva za sticanje licence“, vrsta prihoda 722121 i šifra općine 094.

Kandidati koji se prijavljuju za dobijanje licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći oslobođeni su plaćanja ove takse.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, Pisarnica TK, uz naznaku „Prijava na Javni poziv za dobijanje licence“.

Javni poziv objavljen je 21. septembra 2026. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.v javni poziv

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