Smrdibube ne podnose miris ove biljke: Mnogi je već imaju u kući

Smrdibube ne podnose miris nane, biljke koju mnogi već imaju u kući, pa se upravo ona često koristi kao prirodan način da se ove neugodne bube zadrže dalje od prozora i vrata.

S dolaskom hladnijih dana smrdibube sve češće traže topla i zaklonjena mjesta, zbog čega se mogu pojaviti na prozorima, balkonima, ali i unutar stanova i kuća.

Umjesto da se odmah posegne za različitim sprejevima, jedan od jednostavnih trikova jeste korištenje nane, čiji intenzivan miris smrdibubama navodno ne odgovara.

Svježe grančice nane mogu se postaviti na prozorsku dasku, kod balkonskih vrata ili na druga mjesta na kojima su smrdibube ranije primijećene.

Smrdibube ne podnose miris nane

Kao alternativa svježoj biljci može se koristiti i eterično ulje nane. Nekoliko kapi dodaje se u vodu, a dobijenim rastvorom mogu se prebrisati vanjski okviri prozora i vrata.

Miris s vremenom slabi, posebno nakon kiše, pa je postupak potrebno povremeno ponoviti. Prije nanošenja na veće površine preporučuje se rastvor isprobati na manjem dijelu kako bi se provjerilo ostavlja li tragove.

Ipak, sama nana neće biti dovoljna ukoliko smrdibube imaju otvoren put prema unutrašnjosti kuće.

Provjerite pukotine oko prozora i vrata

Smrdibube traže mjesta na kojima mogu pronaći zaklon, pa je korisno pregledati spojeve oko prozora i balkonskih vrata, pukotine i oštećenu izolaciju.

Ako postoje otvori kroz koje mogu proći, njihovo zatvaranje jedan je od najvažnijih koraka u sprečavanju ulaska smrdibuba.

Kombinacija zatvaranja pukotina i korištenja mirisa nane može biti praktičnija od postavljanja biljke na mjesta na kojima insekti uopće ne ulaze.

Smrdibube u kući ne treba gnječiti

Ako smrdibuba ipak uđe u kuću, ne preporučuje se njeno gnječenje. Kada se osjeti ugroženom, ispušta karakterističan neugodan miris po kojem je i dobila ime.

Jednostavnije je pažljivo je pokupiti pomoću papira ili čaše i iznijeti van.

Ako se smrdibube u kući pojavljuju svakodnevno, prvo bi trebalo pronaći mjesto kroz koje ulaze, a tek potom koristiti različite mirise kao dodatnu zaštitu.