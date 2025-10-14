Najezda smrdibuba, kako izaći na kraj sa njima

Sa dolaskom jeseni mnogi građani širom Bosne i Hercegovine primjećuju pravu najezdu smrdibuba u svojim domovima. Ovi neugledni insekti posljednjih godina sve češće postaju sezonski “stanari” naših stanova i kuća, a njihova pojava nije slučajna.

Stručnjaci objašnjavaju da se smrdibube u ovom periodu godine masovno pojavljuju jer traže zaklon i toplinu pred nadolazeće hladne mjesece. Kako temperature noću počinju padati, one instinktivno traže topla, suha i mirna mjesta u koja se mogu skloniti, pa ulaze kroz najmanje otvore, pukotine na prozorima, roletne, ventilacione otvore ili balkonska vrata.

Smrdibube su invazivna vrsta koja se u naše krajeve proširila iz Azije, a posebno su aktivne od kraja septembra do početka novembra. Iako njihova prisutnost zna biti iritantna, važno je naglasiti da nisu opasne po ljude, ne grizu, ne prenose bolesti i ne oštećuju namještaj. Njihov jedini problem je neugodan miris koji ispuštaju kada se osjete ugroženo, a koji može duže zadržati u prostoriji.

Kako bi se spriječio njihov ulazak u domove, preporučuje se da se provjere prozori, vrata i sve sitne pukotine kroz koje bi mogle proći. Pomaže i postavljanje zaštitnih mrežica, dok hemijska sredstva treba koristiti samo ako je najezda veća i u zatvorenim prostorima. Ukoliko se smrdibube već nađu u unutrašnjosti, najbolje ih je ukloniti pomoću papirne maramice ili usisivača i iznijeti napolje bez gnječenja, kako se ne bi oslobodio karakterističan miris.

Iako su dosadne, smrdibube su dio prirodnog ciklusa i svake jeseni njihova pojava podsjeća da je zima blizu. Uz malo pažnje i nekoliko jednostavnih mjera, moguće je spriječiti da postanu stalni “gosti” u našim domovima.