Nova rasvjeta na Južnoj saobraćajnici: U toku zamjena dotrajalih stubova

Arnela Šiljković - Bojić

Javna rasvjeta na Južnoj saobraćajnici u Tuzli bit će unaprijeđena zamjenom oštećenih i dotrajalih stubova i svjetiljki, u okviru radova koje realizuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Radovima će biti obuhvaćeni dotrajali elementi sistema javne rasvjete na ovoj značajnoj gradskoj saobraćajnici.

Iz Grada Tuzle navode da će realizacijom projekta biti unaprijeđeni kvalitet i funkcionalnost rasvjete, kao i osvijetljenost same saobraćajnice.

Očekuje se da će bolja javna rasvjeta doprinijeti i većem nivou sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, uključujući vozače i pješake.

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