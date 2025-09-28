Ovo su jednostavni trikovi kako da se riješite smrdibuba

Ponovno je sezona najezde smrdibuba, pa ih sve češće pronalazimo na odjeći koja se suši na balkonu, na prozorima, u kuhinji ili u drugim dijelovima doma. Ovi kukci se znaju zavući gotovo svugdje, ali postoje načini da se njihov broj smanji ili da se spriječi njihov ulazak u stan.

Prva i osnovna mjera zaštite jeste da obezbijedite prozore i balkonska vrata. Ako nemate novca za skupe mreže protiv insekata koje se ugrađuju na stolariju, možete kupiti i one jednostavnije, jeftine mrežice koje koštaju svega nekoliko maraka i zalijepiti ih na okvire prozora koje često otvarate. Važno je i da nema nikakvih pukotina ili rupa kroz koje bi se smrdibube mogle provući, jer im, kao i komarcima, dovoljno je i najmanje oštećenje da uđu unutra.

Žuti papir kao trik

Jedan od trikova koji je iznenadio mnoge jeste korištenje žutog papira. Naime, smrdibube privlači upravo žuta boja, pa ako na balkon ili u dvorište postavite žuti papir, one će se okupljati na njemu. Umjesto otrovnih sprejeva, možete ih ukloniti i prirodnijim putem – prskanjem mješavinom vode i sapuna. Dovoljno je u određenu količinu vode dodati jedan do dva posto tečnog sapuna i tom otopinom poprskati insekte.

Prirodni repelenti – bijeli luk i menta

Smrdibube odbija i miris bijelog luka i mente, pa ih možete postaviti ispred prozora ili vrata. Ako se ipak nađu u vašem domu, ne treba ih gnječiti jer tada ispuštaju neugodan miris po kojem su i dobile naziv. Umjesto toga, možete ih usisati usisavačem, pažljivo pokupiti papirom i baciti u WC školjku ili ih uloviti pomoću ljepljive trake.