Pakovanje za putovanje bez stresa: Mali trikovi koji prave veliku razliku

Edina Rizvić Aščić
Evo kako spakovati kofer tako da sve stane i da ne pređete dozvoljenu težinu/ Pakovanje za putovanje bez stresa: mali trikovi koji prave veliku razliku
Foto: Pexels/Ilustracija

Odlazak na putovanje, posebno na odmor, trebao bi početi opušteno i u dobrom raspoloženju, ali to često uspijeva samo iskusnim putnicima. Pakovanje u posljednji čas, zaboravljene stvari i osjećaj panike mogu pokvariti i sam početak puta. Uz nekoliko jednostavnih navika moguće je organizovati pakovanje tako da cijeli proces prođe mirno i bez nervoze.

Priprema prije kofera štedi vrijeme i živce

Prvi korak ka laganom pakovanju jeste da odvojite odjeću i stvari koje planirate ponijeti, prije nego što uopće izvadite kofer. Kada unaprijed vidite šta vam je na raspolaganju, lakše ćete procijeniti da li vam nešto nedostaje ili imate viška. Tek nakon toga kofer treba izvaditi, očistiti ako je potrebno i pripremiti ga za slaganje stvari.

Vrlo korisna navika je i pravljenje liste. Kada sve stavite na papir, smanjuje se šansa da nešto zaboravite, ali i da ponesete previše. Lista treba biti realna i prilagođena dužini putovanja, kao i planiranim aktivnostima. Neki putnici vole da unaprijed razmisle šta im je potrebno za svaki dan, što dodatno olakšava selekciju stvari.

Kofer je najbolje slagati s idejom kada će vam određeni komadi odjeće trebati. Ono što ćete koristiti kasnije može ići na dno, dok stvari za prve dane trebaju biti dostupnije. Takva organizacija štedi vrijeme i izbjegava nepotrebno preturanje po koferu.

Kako složiti stvari da zauzmu manje mjesta

Kod pakovanja je važno razmišljati i o ručnom prtljagu. U torbu ili ruksak koji nosite sa sobom treba staviti samo najvažnije stvari, dokumente, novčanik, telefon, osnovnu kozmetiku ili lijekove. Sve ostalo može sačekati u koferu, bez potrebe da vam je stalno pri ruci.

Posebnu pažnju treba obratiti na slaganje odjeće. Umjesto klasičnog slaganja kao u ormaru, preporučuje se rolanje svakog komada posebno. Na taj način odjeća se manje gužva, a istovremeno zauzima manje prostora. Osjetljivije komade dobro je smjestiti između slojeva kako bi bili dodatno zaštićeni.

Kada se pakovanju pristupi smireno i s planom, ono prestaje biti stresna obaveza i postaje dio putničkog rituala koji najavljuje odmor i promjenu svakodnevice.

 

