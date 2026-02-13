Otkrijte raskoš istanbulske baštine u Muzeju mozaika Zeytinburnu, upoznajte šarene mozaike iz 4. ili 5. stoljeća.

U srcu Istanbula, Muzej mozaika Zeytinburnu, najnoviji gradski muzej, otvara vrata jedinstvenom putovanju kroz slojeve vremena, predstavljajući jedan od najvećih prostora s mozaicima izvan historijskih zidina grada.

Ovaj savremeni muzejski prostor posjetiteljima omogućava da iz neposredne blizine dožive umjetnost koja je stoljećima krasila podove i zidove drevnih građevina koji su mnogo su više od pukih dekorativnih elemenata. Iza mitoloških scena kriju se dragocjeni uvidi u društveni život tog vremena — kroz kamen i boju oživljavaju prošlost pred našim očima. Kao zemlja koja je tokom milenijuma bila dom brojnim civilizacijama, Turska danas posjetitelje dočekuje svojom jedinstvenom baštinom mozaika. Širom zemlje nalaze se neki od najvrijednijih primjera ovog umijeća, pretvarajući lokalitete u galerije svjetskog naslijeđa pod otvorenim nebom.

Baština koja izbija na površinu

Muzej mozaika u Zeytinburnu nalazi se u nekadašnjoj vojnoj bolnici, danas umjetničkom centru Kazlıçeşme. Neobični mozaici koji su ovdje izloženi otkriveni su slučajno 2015. godine, tokom restauracije zgrade, na dubini od oko 1,5 metara ispod površine.

Nakon pronalaska, mozaici su odmah stavljeni pod zaštitu. Budući da je postojala mogućnost da se geometrijski motivi na podu nastavljaju i izvan same zgrade, 2019. godine započeta su probna arheološka istraživanja pod vodstvom Istanbulskiһ arheoloških muzeja. Ova istraživanja nisu samo potvrdila nastavak mozaika, već su donijela i novo otkriće – mramorni sarkofag s posmrtnim ostacima dvije osobe.

Hosorija oslikana pod vašim stopama

Unutar pažljivo obnovljene zgrade muzeja iz osmanskog doba u Zeytinburnu, s prepoznatljivim crvenim ciglama, prostrane mozaičke površine dočekuju posjetitelje u punom sjaju. Šetajući po prozirnom staklenom podu, postavljenom iznad izvornih mozaika izrađenih tehnikom „opus tessellatum“, moguće je izbliza se diviti kasnorimskoj i ranobizantijskoj umjetnosti.

Ovi šareni mozaici potiču iz 4. ili 5. stoljeća i vjerovatno su bili dio lokalne rimske vile, a ističu se bogatim nizom ukrasa — od geometrijskih uzoraka i zvijezda do poligonalnih kompozicija i cvjetnih motiva. Prolazeći kroz ove fine uzorke, posjetitelji upoznaju estetske preference i priče jedne epohe, otkrivajući slojeve istanbulske historije.

Više od mozaika…

Pored impresivnih mozaika koji se prostiru na 190 m², muzej čuva i jednako značajna arheološka otkrića. Mramorni sarkofag, grobnica od opeke i pripadajući ljudski ostaci ubrajaju se među najzanimljivije nalaze. Terakotne posude i novčići iz različitih stoljeća dodatno svjedoče o dugom kontinuitetu života na ovom području.

S bibliotekom, izložbenim prostorima i drugim kulturnim sadržajima, Muzej mozaika Zeytinburnu prerasta u istinsko kulturno središte koje oživljava duh ovog kraja. Nakon razgledanja mozaika i fascinantnih izložbi, vrijedi istražiti i ostatak kompleksa. Muzej je otvoren svaki dan osim ponedjeljka, od 10:00 do 18:00 sati.

