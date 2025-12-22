Skriveni dragulji Marmare: Prvo putovanje kroz Kocaeli, Yalovu i Bursu

Skriveni dragulji Marmare otvaraju potpuno novu perspektivu o regiji koja obuhvata evropsko-azijski prostor oko Mramornog mora, u kojem se nalaze Kocaeli, Yalova i Bursa.

Ova tri grada možda nisu prva asocijacija na Tursku, ali su iznenađujuće blizu, pristupačni i puni priča koje putnik može doživjeti, a ne samo vidjeti. Marmara je prostor koji prirodno gravitira Istanbulu, ali čuva svoje posebnosti od pejzaža i arhitekture do ritma svakodnevice.

Ovo digital first putovanje nastalo je kao spoj znatiželje i želje da upoznamo destinacije koje sve češće privlače putnike iz Bosne i Hercegovine. Let iz Tuzle, direktna linija AJet-a iz Tuzle za Istanbul, postao je polazna tačka za otkrivanje mjesta u kojima prošlost i savremeni život funkcionišu paralelno, bez napora i bez potrebe za velikim objašnjenjima.

Skriveni dragulji Marmare u kadrovima koji nose atmosferu

Kroz Kocaeli otvara se tihi segment historije, prostor u kojem je Atatürk razgovarao s urednicima o budućnosti tek rođene republike. Yalova nas vodi kroz kanjone i vodopade koji izgledaju kao filmske scene, ali i kroz hotel u kojem se vrijeme čuva u detaljima. Cumalıkızık, UNESCO selo, podsjeća da autentičnost i dalje postoji, dok Bursa donosi osjećaj grada koji diše punim plućima, utemeljen na tradiciji, a okrenut svakodnevnom životu.

Digital first video donosi prve dojmove sa ovog putovanja, a u narednim danima slijede zasebne priče o mestima koja su ostavila najjači utisak. Svaka od njih otkriva dio karaktera Marmare, regije koja je istovremeno velika, živopisna i iznenađujuće intimna.

U videu pogledajte našu prvu priču iz serijala „Skriveni dragulji Marmare“, pretplatite se na naš YouTube kanal OVDJE i budite sigurni da ćete prvi pogledati sadržaj koji slijedi.

Uskoro stižu nove epizode sa svakog mjesta koje smo posjetili.

Putovanje je realizirano uz podršku: Ministarstva kulture i turizma Republike Turske,

Turske razvojne agencije za turizam, AJet Airlines, Global Group i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

