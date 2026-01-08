Turska proglašena najboljom wellness destinacijom 2025. godine

Albina Vicković
Turska proglašena najboljom wellness destinacijom

Turska proglašena najboljom wellness destinacijom za prošlu godinu, hamami pozicionirani kao najautentičnije iskustvo.

Putnici danas, više nego ikada, traže iskustva koja njeguju i tijelo i duh. Samo tokom 2023. godine zabilježeno je više od 1,034 milijarde wellness putovanja, a ovaj segment turističke industrije nastavlja snažno rasti, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 9,1% u periodu od 2024. do 2029. godine.

U Turskoj su zdravlje i blagostanje duboko ukorijenjeni u svakodnevni način života, zbog čega se ova zemlja s pravom ubraja među vodeće svjetske destinacije za wellness putovanja.

Od stoljetne tradicije hamama i ljekovitih termalnih izvora, do savremenih spa centara, yoga retreatova i mediteranske prehrane, Turska nudi cjelovit i autentičan doživljaj koji obnavlja i tijelo i um.

Zahvaljujući toj raznolikosti i bogatstvu, Turska je u okviru Travel Awards 2025.  magazina Matador Networka ponijela titulu najbolje wellness destinacije.

Hamam: Najautentičnije tursko iskustvo

Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu; fotografija TGA

U Turskoj wellness nije samo praksa – to je tradicija koja traje stoljećima. Njen najljepši primjer nalazi se u kulturi hamama, turskih parnih kupki koje su sinonim za čišćenje, mir i ravnotežu. Hamam ne samo da zagrijava i pročišćava kožu, već oslobađa um, ublažava stres i pomaže tijelu da se oslobodi toksina.

Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu, enterijer; fotografija TGA

Od Istanbula do Burse i širom zemlje, hamami su prisutni u različitim oblicima – od veličanstvenih historijskih zdanja do savremenih wellness centara.

Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu, fotografija TGA

Među njima se posebno izdvaja Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu, uvršten na listu World’s Greatest Places magazina Time, koji posjetioce vraća u prošlost kroz autentičnu atmosferu i pažljivo očuvanu tradiciju.

Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu; fotografija TGA

Danas se u turskim hamamima vješto spajaju drevna umijeća i savremeni pristupi wellnessu: masaže, aromaterapija, yoga i meditacija, nudeći cjelovit doživljaj obnove tijela i duha.

 Termalne vode: Dar prirode anadolijskim krajolicima

Danas se u turskim hamamima vješto spajaju drevna umijeća i savremeni pristupi wellnessu; fotografija TGA

Nekada dom drevnih lječilišta poput Hierapolisa i Pergamona, Turska je danas jedna od vodećih termalnih destinacija na svijetu.

Njeni termalni izvori zauzimaju sedmo mjesto u svijetu i prvo u Evropi po bogatstvu i raznolikosti. Prirodno zagrijane i mineralima bogate vode stoljećima se koriste kao dopuna tradicionalnim terapijama za reumatske tegobe, kožna oboljenja i vaskularne bolesti.

Fotografija TGA

S temperaturama koje se kreću od 20 do 110 stepeni Celzijusa, termalne vode Turske pružaju duboko opuštanje i revitalizaciju tijela, uma i duha.

Među najpoznatijim odredištima ističu se Afyonkarahisar, Bursa i Pamukkale u pokrajini Denizli, koji su dio Evropske rute historijskih termalnih gradova.

Osim ovih renomiranih lokacija, brojni termalni centri rasprostranjeni su širom zemlje – od Ankare do Ağrıja, te od Bolua do Kapadokije – nudeći posjetiteljima jedinstvenu priliku za obnovu i iscjeljenje u neposrednom dodiru s prirodom.

Turska terapija: Harmonija blage klime i usporenog ritma života

U Turskoj wellness nije samo praksa, već način života. Wellness iskustva protežu se od ljekovitih termalnih izvora do obala Egeja i Mediterana, gdje blaga klima, miris mora i usporen ritam dana stvaraju idealnu kulisu za obnovu energije. U Izmiru, Bodrumu i Antaliji, tri dragulja turske obale, sunce, tirkizno more i luksuzni wellness resorti skladno spajaju prirodnu ljepotu s modernim komforom.

Ovdje ste pozvani da usporite, prigrlite tišinu i jednostavnost te se svjesno udaljite od ekrana. Duge šetnje uz obalu, nježan povjetarac i umirujući zvuci mora stvaraju osjećaj dubokog mira i unutrašnje ravnoteže.

U ovu mediteransku harmoniju prirodno se uklapaju i posebni oblici revitalizacije poput talasoterapije, yoge i holističkih tretmana, koji se nude u luksuznim resortima duž turske obale.

Ako tražite destinaciju za temeljiti detox, gdje se zdravlje jača, stres otpušta, a energija vraća, Bodrum se nameće kao pravi izbor. Ovaj biser Egeja, omiljen među poznatim ličnostima i svjetskom elitom, nudi detox centre koji nadilaze klasične wellness prostore – oni su istinska utočišta mira, ravnoteže i novih početaka.

Izvor: RTV Slon/goturkiye.ba

