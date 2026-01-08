Turska proglašena najboljom wellness destinacijom za prošlu godinu, hamami pozicionirani kao najautentičnije iskustvo.

Putnici danas, više nego ikada, traže iskustva koja njeguju i tijelo i duh. Samo tokom 2023. godine zabilježeno je više od 1,034 milijarde wellness putovanja, a ovaj segment turističke industrije nastavlja snažno rasti, s prosječnom godišnjom stopom rasta od 9,1% u periodu od 2024. do 2029. godine.

U Turskoj su zdravlje i blagostanje duboko ukorijenjeni u svakodnevni način života, zbog čega se ova zemlja s pravom ubraja među vodeće svjetske destinacije za wellness putovanja.

Od stoljetne tradicije hamama i ljekovitih termalnih izvora, do savremenih spa centara, yoga retreatova i mediteranske prehrane, Turska nudi cjelovit i autentičan doživljaj koji obnavlja i tijelo i um.

Zahvaljujući toj raznolikosti i bogatstvu, Turska je u okviru Travel Awards 2025. magazina Matador Networka ponijela titulu najbolje wellness destinacije.

Hamam: Najautentičnije tursko iskustvo

U Turskoj wellness nije samo praksa – to je tradicija koja traje stoljećima. Njen najljepši primjer nalazi se u kulturi hamama, turskih parnih kupki koje su sinonim za čišćenje, mir i ravnotežu. Hamam ne samo da zagrijava i pročišćava kožu, već oslobađa um, ublažava stres i pomaže tijelu da se oslobodi toksina.

Od Istanbula do Burse i širom zemlje, hamami su prisutni u različitim oblicima – od veličanstvenih historijskih zdanja do savremenih wellness centara.

Među njima se posebno izdvaja Zeyrek Çinili Hamam u Istanbulu, uvršten na listu World’s Greatest Places magazina Time, koji posjetioce vraća u prošlost kroz autentičnu atmosferu i pažljivo očuvanu tradiciju.

Danas se u turskim hamamima vješto spajaju drevna umijeća i savremeni pristupi wellnessu: masaže, aromaterapija, yoga i meditacija, nudeći cjelovit doživljaj obnove tijela i duha.

Termalne vode: Dar prirode anadolijskim krajolicima

Nekada dom drevnih lječilišta poput Hierapolisa i Pergamona, Turska je danas jedna od vodećih termalnih destinacija na svijetu.

Njeni termalni izvori zauzimaju sedmo mjesto u svijetu i prvo u Evropi po bogatstvu i raznolikosti. Prirodno zagrijane i mineralima bogate vode stoljećima se koriste kao dopuna tradicionalnim terapijama za reumatske tegobe, kožna oboljenja i vaskularne bolesti.

S temperaturama koje se kreću od 20 do 110 stepeni Celzijusa, termalne vode Turske pružaju duboko opuštanje i revitalizaciju tijela, uma i duha.

Među najpoznatijim odredištima ističu se Afyonkarahisar, Bursa i Pamukkale u pokrajini Denizli, koji su dio Evropske rute historijskih termalnih gradova.

Osim ovih renomiranih lokacija, brojni termalni centri rasprostranjeni su širom zemlje – od Ankare do Ağrıja, te od Bolua do Kapadokije – nudeći posjetiteljima jedinstvenu priliku za obnovu i iscjeljenje u neposrednom dodiru s prirodom.

Turska terapija: Harmonija blage klime i usporenog ritma života

U Turskoj wellness nije samo praksa, već način života. Wellness iskustva protežu se od ljekovitih termalnih izvora do obala Egeja i Mediterana, gdje blaga klima, miris mora i usporen ritam dana stvaraju idealnu kulisu za obnovu energije. U Izmiru, Bodrumu i Antaliji, tri dragulja turske obale, sunce, tirkizno more i luksuzni wellness resorti skladno spajaju prirodnu ljepotu s modernim komforom.

Ovdje ste pozvani da usporite, prigrlite tišinu i jednostavnost te se svjesno udaljite od ekrana. Duge šetnje uz obalu, nježan povjetarac i umirujući zvuci mora stvaraju osjećaj dubokog mira i unutrašnje ravnoteže.

U ovu mediteransku harmoniju prirodno se uklapaju i posebni oblici revitalizacije poput talasoterapije, yoge i holističkih tretmana, koji se nude u luksuznim resortima duž turske obale.

Ako tražite destinaciju za temeljiti detox, gdje se zdravlje jača, stres otpušta, a energija vraća, Bodrum se nameće kao pravi izbor. Ovaj biser Egeja, omiljen među poznatim ličnostima i svjetskom elitom, nudi detox centre koji nadilaze klasične wellness prostore – oni su istinska utočišta mira, ravnoteže i novih početaka.

