Turska kulinarska čarolija: MICHELIN Guide 2026 otkriva 39 novih zvijezda

Albina Vicković
Turska kulinarska čarolija osvaja sladokusce diljem svijeta i ovu zemlju čvrsto pozicionira na svjetskoj gastronomskoj sceni.

Turska kulinarska scena iz godine u godinu oduševljava posjetioce, a objava MICHELIN vodiča za 2026. će zasigurno služiti kao inspiracija za novu gastro avanturu. Ovogodišnji izbor donosi ukupno 115 MICHELIN-odabranih restorana, među kojima se nalazi čak 54 nova lokala koja su oduševila inspektore.

Izvor fotografije TGA

Od kozmopolitske energije Istanbula do duboke povezanosti Izmira s lokanim okruženjem, od Bodrumske obale koja se stalno mijenja do stoljetnih tradicija Kapadokije, ovogodišnji izbor odražava bogate i slojevite kulinarske raznolikosti. Predstavljeno je više od 25 različitih tipova kuhinja, ali zajedničke niti ostaju tradicija i poštovanje prema naslijeđu. Bilo da ih predvode mladi kuhari koji tek zauzimaju svoje mjesto na gastro sceni ili iskusni majstori koji čuvaju tradicionalne recepte, ovi restorani njeguju snažnu filozofiju i duboku posvećenost izvanrednim lokalnim namirnicama koje njihova zemlja daje. Turska je sada čvrsto pozicionirana na globalnoj gastronomskoj sceni, a inspektori su s uživanjem istraživali i iznova otkrivali sve ono što njenu gastronomsku kulturu čini posebnom.

Kapadokija – nova zvijezda turske gastronomije

Kapadokija, sa svojim duboko ukorijenjenim tradicijama, iskonskom gostoljubivošću i jedinstvenim lokalnim šarmom, po prvi put ulazi u MICHELIN selekciju s čak 18 restorana. Izvor fotografije TGA

Kapadokija, sa svojim duboko ukorijenjenim tradicijama, iskonskom gostoljubivošću i jedinstvenim lokalnim šarmom, po prvi put ulazi u MICHELIN selekciju s čak 18 restorana.  Ono što je inspektore najviše impresioniralo bio je sam duh regije. Iza zadivljujućih pejzaža i čuvene turske gostoljubivosti, Kapadokija otkriva opuštenu, nenametljivu smirenost koja vas poziva da usporite i uživate u jednostavnim životnim zadovoljstvima. Taj se osjećaj snažno odražava i u njenoj kuhinji. Čast, tradicija i lokalni duh imaju duboko značenje. Mnogi kuhari ostaju vjerni receptima i tehnikama koje se prenose generacijama, poslužujući jela čiji su okusi opstali stoljećima i dalje osvajaju goste.

Dva restorana blistaju s dvije zvijezde

Izvor fotografije TGA

Ovogodišnja selekcija donosi posebno priznanje za Izmir: restoran Vino Locale sada se ponosi s dvije MICHELIN zvjezdice. Nakon što je 2024. osvojio svoju prvu, ove godine potvrđuje status i postaje jedan od samo dva restorana u cijeloj Turskoj s ovim prestižnim priznanjem. Prijestolje dijeli s istanbulskim restoranom TURK FATİH TUTAK.

Izvor fotgrafije TGA

Šef Ozan Kumbasar vješto spaja lokalne sastojke i kulinarsko naslijeđe sa suptilnim utjecajima Tajlanda, Japana i drugih svjetskih kuhinja. Meni se neprestano mijenja u skladu sa sezonama, prelazi s morskih okusa na kopnene i dalje prema laganim, povrtnim notama – ali nikada ne gubi svoj prepoznatljiv karakter i identitet.

Tri nova restorana osvajaju po jednu MICHELIN zvjezdu

Izvor fotografije TGA

​​Ovogodišnja selekcija donosi i tri nova restorana koja osvajaju svoju prvu MICHELIN zvjezdicu, čime broj restorana s jednom zvijezdom u Turskoj raste na 15. Zvjezdice odlaze u Kapadokiju, Istanbul i Muğlu, a nagrađeni restorani osvajaju inspektore različitim pristupima, ali istom strašću prema hrani, tradiciji i ličnom izrazu.

Najveću pažnju privlači Kapadokija koja, zahvaljujući restoranu Revithia, dobija svoju prvu MICHELIN zvjezdicu. Važan trenutak za region koji sve snažnije ulazi na gastronomsku mapu svijeta. Istanbul i Muğla su u najboljem svjetlu predstavili restorani Araf i Mezra Yalıkavak, potvrđujući koliko je turska kulinarska scena raznolika, dinamična i spremna da iznenadi.

Bib Gourmand i Green Star – pristupačan užitak i održiva budućnost

Ovogodišnja selekcija donosi snažan iskorak i u kategoriji Bib Gourmand, priznanja koje MICHELIN dodjeljuje restoranima s odličnom hranom po pristupačnim cijenama. Listi se pridružuje 16 novih lokala iz Istanbula, Izmira, Muğle i Kapadokije, pa Turska sada broji ukupno 39 Bib Gourmand restorana. Ova priznanja potvrđuju da se turska gastronomija kontinuirano razvija, nudeći vrhunsku hranu za svaki budžet.

Izvor fotografije TGA

Istovremeno, MICHELIN posebno ističe i restorane koji aktivno oblikuju održivu budućnost gastronomije. Ove godine dodijeljene su četiri Green Star nagrade lokalima koji se izdvajaju inovativnim, odgovornim i ekološki svjesnim praksama. Priznanja su pripala restoranima TURK FATİH TUTAK u Istanbulu, Orfoz u Muğli, Teruar Urla u Izmiru i Babayan Evi u Kapadokiji.

Tri MICHELIN specijalne nagrade – talenti koji oblikuju gastronomiju

Izvor fotografije TGA

MICHELIN Guide i ove godine slavi izvanredne pojedince kroz tri Specijalne nagrade, priznanja koja odaju počast vještini, posvećenosti i viziji onih koji obogaćuju kulinarsko iskustvo i oblikuju gastronomsku scenu zemlje.

MICHELIN Young Chef Award 2026 pripala je mladom talentu Duri Akgül iz restorana Yakamengen III u Muğli. Sa samo 29 godina već demonstrira izuzetnu tehničku vještinu, privrženost lokalnim sastojcima i dragocjeno iskustvo stečeno u inostranstvu, kreirajući jela koja su istovremeno promišljena i izvanredno ukusna.

MICHELIN Service Award 2026 pripala je Ezgi Serdaroğlu iz Teruar Urla u Izmiru. Profesionalna, intuitivna i topla, ona vodi restoran i tim s preciznošću i srcem, osiguravajući da svaki gost uživa u besprijekornom iskustvu od prvog do posljednjeg trenutka.

MICHELIN Sommelier Award 2026 dodijeljen je Ersinu Topkari iz restorana Neolokal u Istanbulu. Njegovo izvanredno poznavanje turskih vina i pažljivo usklađivanje sa svakim jelom donose priču o bogatstvu i raznolikosti vinogradarskih regija Turske.

Ove nagrade potvrđuju da gastronomija nije samo hrana – to su ljudi, strast i pažnja prema detaljima koji svako iskustvo čine nezaboravnim.

MICHELIN Guide Türkiye 2026 – Turska na gastronomskom vrhu

Nova selekcija MICHELIN Guide Türkiye 2026 potvrđuje snagu i raznolikost turske gastronomije: “Dvije zvjezdice” dva restorana (jedan je novo upisani), “Dednu zvjezdicu” ima čak 15 restorana (3 su nova na listi), oznaku “Bib Gourmand” nosi 39 restorana (16 novih), oznaku “MICHELIN-Selected” ima115 restorana (38 novih) te oznaku “Green Stars” 13 restorana (4 nova).

Od iduće godine vodič će po prvi put predstavljati nacionalnu selekciju koja obuhvata cijelu Tursku, a više detalja bit će objavljeno u januaru 2026.

„Ova nova selekcija pokazuje snagu i zrelost turskog kulinarskog identiteta. Od Istanbula, Izmira i Muğle do Kapadokije, naši inspektori su posmatrali kuhare koji poštuju tradiciju, prihvataju kreativnost, stavljaju lokalni duh u središte svog rada i posvećeni su odgovornim kulinarskim praksama. Raznolikost, talent i iskrenost širom zemlje potvrđuju kulinarsku scenu koja neprestano raste u bogatstvu i samopouzdanju.“ istako je Gwendal Poullennec, međunarodni direktor MICHELIN Guide-a.

Učitati više

