Džamija Al Mina u Hurgadi jedna je od najpoznatijih građevina u ovom egipatskom turističkom gradu na obali Crvenog mora. Smještena uz marinu i šetalište u starijem dijelu grada, ova džamija danas je i vjersko središte lokalnog stanovništva i jedna od najfotografisanijih lokacija u Hurghadi.

Svojim bijelim zidovima, velikom kupolom i visokim minaretima dominira panoramom grada, a posebno impresivno izgleda u večernjim satima kada se svjetla marine i obale reflektuju na vodi Crvenog mora.

Hurghada je danas poznata po hotelskim kompleksima, ronjenju i turizmu, ali džamija Al Mina podsjeća i na vrijeme kada je ovaj grad bio malo ribarsko naselje koje je živjelo u ritmu mora.

Kako je nastala džamija Al Mina u Hurgadi

Na mjestu gdje se danas nalazi džamija nekada je stajala manja lokalna džamija izgrađena krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. U to vrijeme Hurgada je bila mala luka iz koje su ribari svakodnevno isplovljavali na Crveno more.

Ta džamija služila je lokalnoj zajednici i ribarima koji su prije izlaska na more dolazili na jutarnju molitvu. Kako je grad počeo ubrzano rasti, posebno s razvojem turizma, stara džamija više nije mogla primiti sve vjernike.

Zbog toga je početkom 2000-ih donesena odluka da se na istom mjestu izgradi nova i mnogo veća džamija. Gradnja je započela 2006. godine, a završena je nekoliko godina kasnije, kada je džamija otvorena za vjernike i posjetioce.

Naziv „Al Mina“ na arapskom znači luka ili pristanište, što simbolično podsjeća na ribarsku prošlost Hurghade i na činjenicu da se džamija nalazi upravo uz obalu mora.

Arhitektura i veličina džamije Al Mina u Hurgadi

Džamija Al Mina u Hurgadi danas je najveća džamija u gradu i može primiti i do deset hiljada vjernika. Građena je od svijetlog kamena i mramora, zbog čega posebno dolazi do izražaja na jakom egipatskom suncu.

Građevinu karakterišu dva visoka minareta, koji se uzdižu oko četrdeset metara iznad tla, te velika centralna kupola visoka približno dvadeset pet metara. Oko glavne kupole nalaze se i manje kupole koje dodatno naglašavaju monumentalnost objekta.

Arhitektura džamije inspirisana je različitim stilovima islamske umjetnosti. U njenom izgledu mogu se prepoznati elementi osmanske, mamlukske i fatimidske arhitekture, što je čini zanimljivim spojem različitih historijskih tradicija.

Upravo zbog tog spoja tradicionalnog i savremenog, džamija Al Mina u Hurgadi često se smatra jednim od najljepših primjera moderne islamske arhitekture u ovom dijelu Egipta.

Unutrašnjost džamije i prostor za molitvu

Unutrašnjost džamije Al Mina u Hurgadi prostrana je i svijetla, što je jedna od glavnih razlika u odnosu na mnoge starije egipatske džamije.

Podovi su prekriveni tepisima, dok zidove krase islamski ornamenti i kaligrafija. Centralni prostor natkriven je velikom kupolom ispod koje vise veliki lusteri ali i ventilatori, stvarajući osjećaj visine i otvorenosti.-

Arhitekti su nastojali zadržati tradicionalne elemente, ali i prilagoditi prostor savremenom gradu koji godišnje posjeti veliki broj turista. Zbog toga je unutrašnjost uređena tako da bude pregledna i prostrana, sa dovoljno svjetla i prostora za veliki broj vjernika.

Džamija Al Mina u Hurgadi kao turistička atrakcija

Iako je prvenstveno mjesto namaza i molitve, džamija Al Mina u Hurgadi otvorena je i za posjetioce koji nisu muslimani. Turisti mogu obići unutrašnjost džamije uz poštivanje osnovnih pravila.

Prije ulaska potrebno je izuti obuću, a odjeća mora biti primjerena. Za one koje nemaju odogovarajuću odjeću na ulazu mogu posuditi marame ili abaje.

Zbog svoje lokacije uz marinu, džamija je često dio turističkih tura kroz grad. Posjetioci posebno vole fotografisati minarete džamije koji se uzdižu iznad marine i brodova usidrenih u luci.

Posebna atmosfera večernjih kadrova

Jedan od najljepših trenutaka za posjetu džamiji Al Mina u Hurgadi jeste večer. Kada se upale svjetla duž marine i obale, bijela fasada džamije dobija posebnu toplinu, a minareti se jasno ocrtavaju iznad Crvenog mora.

Mnogi fotografi i putnici tvrde da je upravo taj prizor jedan od najprepoznatljivijih simbola Hurghade.

Sa mora, minareti džamije često služe i kao orijentir brodovima koji se približavaju marini. Lokalni ribari ponekad kažu da im minareti Al Mine pokazuju put kući, baš kao što su to činili i prije nego što je Hurghada postala svjetski poznata turistička destinacija.

Danas je džamija Al Mina u Hurgadi, osim što je vjerski objekt, važan dio identiteta grada, mjesto koje podsjeća na njegovu prošlost, ali i na savremeni život na obali Crvenog mora.

Video razglednicu iz ove fascinantne džamije pogledajte sutra u našem ramzanskom programu “Pred iftar” kroz koji vas protekli mjesec dana vodi kolega Adin Jusufović.

Sadržaj je nastao u okviru studijskog putovanja u Egipat, u martu 2026. godine u organizaciji tuzlanske turističke agencije Golden Tours.

Više sadržaja i sličnih tema potražite u rubrici Magazin. Za vas smo izdvojili i ovaj članak

