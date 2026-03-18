Džamija Al Mina u Hurgadi: Simbol grada na obali Crvenog mora

Albina Vicković
džamija Al Mina u Hurgadi eksterijer sa kupolama i minaretima

Džamija Al Mina u Hurgadi jedna je od najpoznatijih građevina u ovom egipatskom turističkom gradu na obali Crvenog mora. Smještena uz marinu i šetalište u starijem dijelu grada, ova džamija danas je i vjersko središte lokalnog stanovništva i jedna od najfotografisanijih lokacija u Hurghadi.

Svojim bijelim zidovima, velikom kupolom i visokim minaretima dominira panoramom grada, a posebno impresivno izgleda u večernjim satima kada se svjetla marine i obale reflektuju na vodi Crvenog mora.

džamija Al Mina u Hurgadi minareti i kupole na plavom nebu
Minareti džamije Al Mina dominiraju panoramom Hurghade / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Hurghada je danas poznata po hotelskim kompleksima, ronjenju i turizmu, ali džamija Al Mina podsjeća i na vrijeme kada je ovaj grad bio malo ribarsko naselje koje je živjelo u ritmu mora.

Kako je nastala džamija Al Mina u Hurgadi

Na mjestu gdje se danas nalazi džamija nekada je stajala manja lokalna džamija izgrađena krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. U to vrijeme Hurgada je bila mala luka iz koje su ribari svakodnevno isplovljavali na Crveno more.

džamija Al Mina u Hurgadi enterijer sa stubovima i prozorima
Svjetlost i prostor oblikuju atmosferu unutrašnjosti / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Ta džamija služila je lokalnoj zajednici i ribarima koji su prije izlaska na more dolazili na jutarnju molitvu. Kako je grad počeo ubrzano rasti, posebno s razvojem turizma, stara džamija više nije mogla primiti sve vjernike.

Džamija Al Mina u Hurgadi

Zbog toga je početkom 2000-ih donesena odluka da se na istom mjestu izgradi nova i mnogo veća džamija. Gradnja je započela 2006. godine, a završena je nekoliko godina kasnije, kada je džamija otvorena za vjernike i posjetioce.

Naziv „Al Mina“ na arapskom znači luka ili pristanište, što simbolično podsjeća na ribarsku prošlost Hurghade i na činjenicu da se džamija nalazi upravo uz obalu mora.

Arhitektura i veličina džamije Al Mina u Hurgadi

Džamija Al Mina u Hurgadi danas je najveća džamija u gradu i može primiti i do deset hiljada vjernika. Građena je od svijetlog kamena i mramora, zbog čega posebno dolazi do izražaja na jakom egipatskom suncu.

džamija Al Mina u Hurgadi detalj arkada i fasade
Detalji arhitekture koji povezuju različite stilove islamske gradnje / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Građevinu karakterišu dva visoka minareta, koji se uzdižu oko četrdeset metara iznad tla, te velika centralna kupola visoka približno dvadeset pet metara. Oko glavne kupole nalaze se i manje kupole koje dodatno naglašavaju monumentalnost objekta.

džamija Al Mina u Hurgadi veliki centralni luster ispod kupole
Impresivni luster ispod kupole / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Arhitektura džamije inspirisana je različitim stilovima islamske umjetnosti. U njenom izgledu mogu se prepoznati elementi osmanske, mamlukske i fatimidske arhitekture, što je čini zanimljivim spojem različitih historijskih tradicija.

Upravo zbog tog spoja tradicionalnog i savremenog, džamija Al Mina u Hurgadi često se smatra jednim od najljepših primjera moderne islamske arhitekture u ovom dijelu Egipta.

Unutrašnjost džamije i prostor za molitvu

Unutrašnjost džamije Al Mina u Hurgadi prostrana je i svijetla, što je jedna od glavnih razlika u odnosu na mnoge starije egipatske džamije.

džamija Al Mina u Hurgadi unutrašnjost
Glavni prostor za namaz u džamiji Al Mina / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Podovi su prekriveni tepisima, dok zidove krase islamski ornamenti i kaligrafija. Centralni prostor natkriven je velikom kupolom ispod koje vise veliki lusteri ali i ventilatori, stvarajući osjećaj visine i otvorenosti.-

Džamija Al Mina u Hurgadi detalji unutaršnjosti

Arhitekti su nastojali zadržati tradicionalne elemente, ali i prilagoditi prostor savremenom gradu koji godišnje posjeti veliki broj turista. Zbog toga je unutrašnjost uređena tako da bude pregledna i prostrana, sa dovoljno svjetla i prostora za veliki broj vjernika.

Džamija Al Mina u Hurgadi kao turistička atrakcija

Iako je prvenstveno mjesto namaza i molitve, džamija Al Mina u Hurgadi otvorena je i za posjetioce koji nisu muslimani. Turisti mogu obići unutrašnjost džamije uz poštivanje osnovnih pravila.

Prije ulaska potrebno je izuti obuću, a odjeća mora biti primjerena. Za one koje nemaju odogovarajuću odjeću na ulazu mogu posuditi marame ili abaje.

džamija Al Mina u Hurgadi kaligrafija i dekorativni lukovi
Kaligrafija kao važan dio vizuelnog identiteta džamije / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Zbog svoje lokacije uz marinu, džamija je često dio turističkih tura kroz grad. Posjetioci posebno vole fotografisati minarete džamije koji se uzdižu iznad marine i brodova usidrenih u luci.

Posebna atmosfera večernjih kadrova

Jedan od najljepših trenutaka za posjetu džamiji Al Mina u Hurgadi jeste večer. Kada se upale svjetla duž marine i obale, bijela fasada džamije dobija posebnu toplinu, a minareti se jasno ocrtavaju iznad Crvenog mora.

Mnogi fotografi i putnici tvrde da je upravo taj prizor jedan od najprepoznatljivijih simbola Hurghade.

džamija Al Mina u Hurgadi noćni prikaz sa osvijetljenim minaretima
Džamija Al Mina u večernjem svjetlu, jedan od najljepših prizora u Hurghadi / fotografije u vlasništvu RTV Slon

Sa mora, minareti džamije često služe i kao orijentir brodovima koji se približavaju marini. Lokalni ribari ponekad kažu da im minareti Al Mine pokazuju put kući, baš kao što su to činili i prije nego što je Hurghada postala svjetski poznata turistička destinacija.

Danas je džamija Al Mina u Hurgadi, osim što je vjerski objekt, važan dio identiteta grada, mjesto koje podsjeća na njegovu prošlost, ali i na savremeni život na obali Crvenog mora.

Video razglednicu iz ove fascinantne džamije pogledajte sutra u našem ramzanskom programu “Pred iftar” kroz koji vas protekli mjesec dana vodi kolega Adin Jusufović.

Sadržaj je nastao u okviru studijskog putovanja u Egipat, u martu 2026. godine u organizaciji tuzlanske turističke agencije Golden Tours.

