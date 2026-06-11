Nova avio linija iz Tuzle počinje u ponedjeljak, 15. juna, kada sa Međunarodnog aerodroma Tuzla kreću ljetni charter letovi kompanije Air Cairo za Hurgadu.

Riječ je o sezonskoj liniji koja putnicima iz Tuzle i Tuzlanskog kantona omogućava jednostavniji odlazak na ljetovanje u Egipat, bez presjedanja i dodatnog putovanja do udaljenijih aerodroma. Letovi prema Hurgadi dio su turističke ponude za ljeto, a ova destinacija posljednjih godina sve je zanimljivija putnicima iz Bosne i Hercegovine.

Nova avio linija iz Tuzle otvara put prema Crvenom moru

Hurgada je jedno od najpoznatijih egipatskih ljetovališta na Crvenom moru, poznato po dugim plažama, toplom moru, koralnim grebenima i velikom izboru hotela. Turisti ovu destinaciju često biraju zbog all inclusive koncepta, jer se najveći dio odmora planira unaprijed, od leta i transfera do smještaja i hotelskih sadržaja.

U ponudi su hoteli različitih kategorija, od porodičnih resorta sa bazenima, animacijom i sadržajima za djecu, do mirnijih hotela za parove i goste koji žele opušteniji odmor uz more.

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Ljetovanje u Hurgadi dostupno kroz različite aranžmane

Aranžmani za Hurgadu iz Tuzle dostupni su putem turističkih agencija Golden Tours i Unitravel. Putnici kroz ove ponude mogu rezervisati kompletan paket putovanja koji obuhvata avio prevoz, smještaj, transfer od aerodroma do hotela i podršku na destinaciji.

Osim boravka u hotelu, Hurgada nudi i brojne fakultativne izlete, među kojima su izleti brodom, snorkeling, safari u pustinji, kao i posjete Luksoru, Kairu i piramidama. Upravo zbog toga ova destinacija privlači i one koji žele klasično ljetovanje, ali i putnike koji od odmora očekuju više sadržaja i doživljaja.

Nova avio linija iz Tuzle dodatno približava Hurgadu putnicima iz ovog dijela Bosne i Hercegovine, posebno porodicama i turistima koji žele jednostavniji odlazak na more tokom ljetne sezone.

Večeras na TV Slon reportaža iz Hurgade

Više o tome šta Hurgada nudi turistima, kakvi su hoteli, plaže, izleti i organizacija putovanja, gledatelji će moći saznati večeras u programu TV Slon, u reportaži iz Hurgade.

Pokretanjem ove charter linije, nova avio linija iz Tuzle mogla bi dodatno obogatiti ljetnu turističku ponudu za putnike koji odmor žele započeti već na najbližem aerodromu.