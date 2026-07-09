Večeras prvi direktni let za Cirih sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Međunarodni aerodrom Tuzla od danas uvodi novu direktnu avioliniju prema Cirihu, čime dodatno širi mrežu dostupnih destinacija i započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines.

Prema najavljenom redu letenja, slijetanje prvog aviona iz Ciriha na tuzlanski aerodrom planirano je danas u 18:15 sati, dok je polijetanje iz Tuzle prema Cirihu predviđeno u 19:40 sati.

Uvođenje ove linije predstavlja važan korak za Međunarodni aerodrom Tuzla, posebno imajući u vidu veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj, ali i sve veću potrebu za boljom zračnom povezanošću Tuzlanskog kantona sa evropskim destinacijama.

Letovi između Tuzle i Ciriha odvijat će se dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Nova linija posebno je značajna tokom ljetne sezone, kada je pojačan dolazak bh. dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, ali i interes putnika iz Tuzle i okolnih gradova za putovanja prema Švicarskoj.

Saradnja sa kompanijom Chair Airlines dodatno jača poziciju tuzlanskog aerodroma na tržištu putničkog zračnog saobraćaja, a nova destinacija predstavlja proširenje ponude za putnike koji gravitiraju Tuzli, ali i širem području sjeveroistočne Bosne.