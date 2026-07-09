Večeras prvi direktni let za Cirih sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Adin Jusufović
Međunarodni aerodrom Tuzla i razvojni planovi MAT-a
Cargo centar i slobodna zona sigurno mogu biti strateški važni za Tuzlanski kanton, ali to ne smije ostati samo infrastrukturna ideja.

Međunarodni aerodrom Tuzla od danas uvodi novu direktnu avioliniju prema Cirihu, čime dodatno širi mrežu dostupnih destinacija i započinje saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines.

Prema najavljenom redu letenja, slijetanje prvog aviona iz Ciriha na tuzlanski aerodrom planirano je danas u 18:15 sati, dok je polijetanje iz Tuzle prema Cirihu predviđeno u 19:40 sati.

Uvođenje ove linije predstavlja važan korak za Međunarodni aerodrom Tuzla, posebno imajući u vidu veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj, ali i sve veću potrebu za boljom zračnom povezanošću Tuzlanskog kantona sa evropskim destinacijama.

Letovi između Tuzle i Ciriha odvijat će se dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, prema važećem redu letenja. Nova linija posebno je značajna tokom ljetne sezone, kada je pojačan dolazak bh. dijaspore u Bosnu i Hercegovinu, ali i interes putnika iz Tuzle i okolnih gradova za putovanja prema Švicarskoj.

Saradnja sa kompanijom Chair Airlines dodatno jača poziciju tuzlanskog aerodroma na tržištu putničkog zračnog saobraćaja, a nova destinacija predstavlja proširenje ponude za putnike koji gravitiraju Tuzli, ali i širem području sjeveroistočne Bosne.

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