Ključni projekti na Aerodromu Tuzla: Razvoj Kargo centra i drugih infrastrukturnih projekata

Delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem i predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem, zajedno s ministrima Suadom Mustajbašićem i Almirom Žilićem te predsjednikom Nadzornog odbora Bahrijom Umihanićem, posjetila je Međunarodni aerodrom Tuzla kako bi se na licu mjesta sagledala realizacija dosadašnjih ulaganja i potvrdila daljnja posvećenost razvoju aerodroma kao strateškog resursa TK.

Tokom sastanka razmotreni su prioritetni infrastrukturni projekti, među kojima su podizanje kategorije uzletno-sletne staze, unapređenje aerodromske rasvjete, jačanje sigurnosnih standarda i širenje operativnih kapaciteta, što, kako je istaknuto, ima ključnu ulogu u stabilnosti saobraćaja i smanjenju ograničenja u uslovima loše vidljivosti.

Poseban fokus bio je na razvoju Kargo centra, koji se smatra jednim od najznačajnijih projekata za ekonomski iskorak TK. Kargo centar, zajedno s inicijativom za uspostavljanje Slobodne carinske zone, trebao bi otvoriti nove logističke mogućnosti, potaknuti izvozno orijentisane djelatnosti i stvoriti nova radna mjesta.

Direktor Aerodroma Tuzla Dževad Halilčević podsjetio je da su u protekle dvije godine završeni dugo čekani infrastrukturni projekti: „Završen je odlazni putnički gejt, izgrađen atrijum, moderni parking za putnička vozila, iskrčena šuma u prilaznoj ravni i instalirana prilazna rasvjeta, a trenutno su u toku radovi na ugradnji svjetala centralne linije piste. Aerodrom je u julu certificiran prema EASA standardu, što je značajan iskorak. Sve ovo stvorilo je pretpostavke za znatno veći obim saobraćaja.“

Premijer Halilagić naglasio je opredijeljenost Vlade TK da aerodrom nastavi jačati:

„Kriza u kojoj se aerodrom nalazio prošle godine prevaziđena je zajedničkim naporima i jasnom političkom voljom. Posredovali smo u dolasku novih avio-operatera, završili kapitalne investicije i osigurali stabilnu finansijsku podršku kroz Turističku zajednicu TK. Rebalansom smo obezbijedili sredstva za nove uniforme i sanitetsko vozilo, a danas vidimo da Aerodrom Tuzla ponovo zauzima poziciju važnog regionalnog čvorišta.“

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović istakao je da Skupština ostaje snažan partner aerodromu:

„Svjesni smo značaja Aerodroma Tuzla za mobilnost ljudi i privredu našeg kantona. Prošla godina bila je izazovna, ali smo zajedničkim djelovanjem stabilizirali poslovanje i otvorili nove linije. Kapitalne investicije koje se danas realizuju rezultat su dugog čekanja i jasnog zaokreta u politici podrške.“

Ministar Almir Žilić također je izrazio zadovoljstvo:

„Izuzetno smo zadovoljni napretkom. Uložili smo veliki napor da Aerodrom vratimo na mjesto koje zaslužuje. Cilj nam je da 2025. i 2026. godine dostignemo broj putnika koji smo imali prije privremenog odlaska Wizz Aira, a dinamika radova usklađena je s dogovorom koji imamo s kompanijom.“

Zajednički je zaključeno da Međunarodni aerodrom Tuzla ostaje jedan od najvažnijih razvojnih resursa TK, a Vlada i Skupština potvrdile su punu institucionalnu podršku jačanju svih operativnih, logističkih i komercijalnih kapaciteta, s jasnom namjerom da aerodrom postane moderan i pouzdan regionalni centar s jakim ekonomskim utjecajem.