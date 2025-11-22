Ključni projekti na Aerodromu Tuzla: Razvoj Kargo centra i drugih infrastrukturnih projekata

RTV SLON
Foto: Vlada TK

Delegacija Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Irfanom Halilagićem i predsjednikom Skupštine Žarkom Vujovićem, zajedno s ministrima Suadom Mustajbašićem i Almirom Žilićem te predsjednikom Nadzornog odbora Bahrijom Umihanićem, posjetila je Međunarodni aerodrom Tuzla kako bi se na licu mjesta sagledala realizacija dosadašnjih ulaganja i potvrdila daljnja posvećenost razvoju aerodroma kao strateškog resursa TK.

Tokom sastanka razmotreni su prioritetni infrastrukturni projekti, među kojima su podizanje kategorije uzletno-sletne staze, unapređenje aerodromske rasvjete, jačanje sigurnosnih standarda i širenje operativnih kapaciteta, što, kako je istaknuto, ima ključnu ulogu u stabilnosti saobraćaja i smanjenju ograničenja u uslovima loše vidljivosti.

Poseban fokus bio je na razvoju Kargo centra, koji se smatra jednim od najznačajnijih projekata za ekonomski iskorak TK. Kargo centar, zajedno s inicijativom za uspostavljanje Slobodne carinske zone, trebao bi otvoriti nove logističke mogućnosti, potaknuti izvozno orijentisane djelatnosti i stvoriti nova radna mjesta.

Direktor Aerodroma Tuzla Dževad Halilčević podsjetio je da su u protekle dvije godine završeni dugo čekani infrastrukturni projekti: „Završen je odlazni putnički gejt, izgrađen atrijum, moderni parking za putnička vozila, iskrčena šuma u prilaznoj ravni i instalirana prilazna rasvjeta, a trenutno su u toku radovi na ugradnji svjetala centralne linije piste. Aerodrom je u julu certificiran prema EASA standardu, što je značajan iskorak. Sve ovo stvorilo je pretpostavke za znatno veći obim saobraćaja.“

Premijer Halilagić naglasio je opredijeljenost Vlade TK da aerodrom nastavi jačati:
„Kriza u kojoj se aerodrom nalazio prošle godine prevaziđena je zajedničkim naporima i jasnom političkom voljom. Posredovali smo u dolasku novih avio-operatera, završili kapitalne investicije i osigurali stabilnu finansijsku podršku kroz Turističku zajednicu TK. Rebalansom smo obezbijedili sredstva za nove uniforme i sanitetsko vozilo, a danas vidimo da Aerodrom Tuzla ponovo zauzima poziciju važnog regionalnog čvorišta.“

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović istakao je da Skupština ostaje snažan partner aerodromu:
„Svjesni smo značaja Aerodroma Tuzla za mobilnost ljudi i privredu našeg kantona. Prošla godina bila je izazovna, ali smo zajedničkim djelovanjem stabilizirali poslovanje i otvorili nove linije. Kapitalne investicije koje se danas realizuju rezultat su dugog čekanja i jasnog zaokreta u politici podrške.“

Ministar Almir Žilić također je izrazio zadovoljstvo:
„Izuzetno smo zadovoljni napretkom. Uložili smo veliki napor da Aerodrom vratimo na mjesto koje zaslužuje. Cilj nam je da 2025. i 2026. godine dostignemo broj putnika koji smo imali prije privremenog odlaska Wizz Aira, a dinamika radova usklađena je s dogovorom koji imamo s kompanijom.“

Zajednički je zaključeno da Međunarodni aerodrom Tuzla ostaje jedan od najvažnijih razvojnih resursa TK, a Vlada i Skupština potvrdile su punu institucionalnu podršku jačanju svih operativnih, logističkih i komercijalnih kapaciteta, s jasnom namjerom da aerodrom postane moderan i pouzdan regionalni centar s jakim ekonomskim utjecajem.

pročitajte i ovo

Vijesti

Podrška razvoju kargo centra i infrastrukturnim ulaganjima na Aerodromu Tuzla

Istaknuto

Vlada TK traži pravednije bolovanje za obrtnike: Podrška izmjenama zakona

Istaknuto

Nacrt budžeta TK za 2026. smanjen: Traži se dodatnih 50 miliona

Tuzla i TK

Vlada TK odobrila nova zapošljavanja u institucijama, izmjene pravilnika i proširenje...

Tuzla i TK

Vlada TK razmatrala izvještaje Zavoda zdravstvenog osiguranja

Vijesti

Vlada TK naglašava jačanje transparentnosti kroz rad Ureda za borbu protiv...

Istaknuto

Teški uslovi na putevima: Snijeg i kiša usporavaju saobraćaj širom BiH

BiH

RCC: Snižavanje cijena i ukidanje rominga spada među najveće uspjehe regionalne saradnje

Vijesti

Globalni podaci upozoravaju: HIV i dalje ozbiljan javnozdravstveni problem

Politika

Imamović: Vijeće ministara BiH mora hitno reagovati i spasiti BHRT

BiH

Slovenija pokreće postupak reciprociteta: Bh. prijevoznicima uskoro povrat PDV-a

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]