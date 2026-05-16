Život u pokretu počinje na korzu: Unitravel otvorio poslovnicu u Tuzli

Uz prisustvo vjernih klijenata, poslovnih partnera i prijatelja, u Tuzli je danas otvorena nova poslovnica turističke agencije Unitravel, jedne od prepoznatljivih agencija za organizaciju putovanja iz Tuzle i šire regije.

Loše vrijeme u Tuzli danas nije moglo pokvariti veselje i radost zbog otvaranja novog prostora, koji već na prvi pogled donosi drugačiji ugođaj planiranja putovanja. Nova poslovnica smještena je u prizemlju zgrade Pašaž, u Turalibegovoj ulici broj 20, na tuzlanskom korzu.

Unitravel godinama gradi povjerenje putnika kroz pažljivo osmišljene aranžmane koji Tuzlu povezuju s brojnim evropskim i svjetskim destinacijama. U moderno uređenom ambijentu klijenti će ubuduće moći birati i planirati ljetovanja, zimovanja, city break putovanja, ekskurzije, individualna i grupna putovanja, kao i daleke destinacije.

Na zvaničnoj stranici agencije trenutno su izdvojena aktuelna putovanja za Istanbul, Andaluziju, Barcelonu, Gardaland, Čudesni jug Italije, Kušadasi, Makarsku, Bašku Vodu, Tučepe, Slano, Neum i druge destinacije. U ponudi su i putovanja avionom, među kojima su Istanbul, Andaluzija i Barcelona, kao i autobuske ture i aranžmani za ljeto 2026. godine.