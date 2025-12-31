Stari sunđeri imaju novu svrhu: Trikovi koje vrijedi znati

Sunđeri za pranje suđa najčešće se koriste samo u kuhinji, ali malo ko zna koliko mogu biti korisni i u drugim dijelovima doma.

Čak i kada su već dotrajali i spremni za bacanje, stari sunđeri mogu poslužiti u situacijama koje olakšavaju svakodnevne kućne poslove, štede novac i vrijeme.

Kako stari sunđeri pomažu u čišćenju i organizaciji

Istrošeni sunđeri mogu se pretvoriti u praktične pomagače za čišćenje teško dostupnih mjesta. Ako se prerežu i prilagode, odlični su za metalne zaštite na ventilatorima ili uske prostore gdje krpa ne može doprijeti.

Vlažan sunđer može zamijeniti jezik kada lijepite koverte ili markice, dok komad sunđera s malo sode bikarbone u frižideru pomaže neutralizaciji neugodnih mirisa.

Zeleni dio sunđera za ribanje može poslužiti i za čišćenje unutrašnjosti crijeva za vodu, jer uz snažan mlaz uklanja nataložene nečistoće.

U radnom prostoru, sunđer se lako pretvara u mekani oslonac za ruku pri radu za računarom, a isječen na manje dijelove može zaštititi nogice namještaja i spriječiti grebanje parketa.

Pametne ideje za dom, vrt i djecu

Sunđeri imaju i svoju ulogu u vrtlarstvu. Ako se stave u teglu za cvijeće ispod zemlje, zadržavaju vlagu i pomažu biljkama tokom toplih dana. Prerezani sunđeri sa sjemenkama unutar proreza brzo postaju mini rasadnik u kojem sjeme lakše klija. U kući, sunđer s komadom sapuna pretvara se u praktičan izvor sapunice za često pranje ruku.

Za izlete i putovanja, namočeni i zaleđeni sunđeri mogu poslužiti kao improvizirani rashladni ulošci za hranu i piće. Djeci se mogu pretvoriti u bezopasne igračke ako se izrežu i oboje, dok sunđer u tegli s malo acetona postaje praktična posudica za skidanje laka s noktiju.

Umjesto da završe u smeću, stari sunđeri mogu dobiti sasvim novu svrhu u domaćinstvu, a upravo te male, jednostavne ideje često čine svakodnevicu lakšom i praktičnijom.