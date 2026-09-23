Završeni radovi na putevima u Šićkom Brodu i Pascima

Završeni su radovi na sanaciji saobraćajnica na području mjesnih zajednica Šićki Brod i Pasci.

Radove je realizovala Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle, a cilj je unapređenje sigurnosti i kvaliteta svakodnevnog saobraćaja u ovim dijelovima grada.

U naselju Šići, na području Mjesne zajednice Šićki Brod, realizovane su dvije investicije.

Sanirana je i asfaltirana dionica puta od broja 38 do broja 51, ukupne vrijednosti 13.729,25 KM. Završeni su i radovi na dionici od broja 71 do broja 79, za koju je izdvojeno 24.936,21 KM.

Iz Grada Tuzle navode da je uređenjem ovih dionica olakšan pristup domaćinstvima i poboljšana saobraćajna povezanost u naselju.

Završeni radovi i u Pascima

Na području Mjesne zajednice Pasci završena je sanacija i asfaltiranje pristupnog puta i parking-prostora ispred lokalne džamije.

Uređenjem prostora koji svakodnevno koristi veći broj pješaka i vozila poboljšani su uslovi pristupa i sigurnost saobraćaja.

Iz nadležne gradske službe zahvalili su građanima na strpljenju i saradnji tokom izvođenja radova te naveli da ovakvi projekti doprinose poboljšanju lokalne infrastrukture i ravnomjernijem razvoju mjesnih zajednica.