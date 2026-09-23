Veliki projekat u Živinicama: Građani mogu dati prijedloge i primjedbe

Arnela Šiljković - Bojić
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Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Živinicama ušla je u novu fazu, a Grad Živinice objavio je ključne ekološke i društvene dokumente projekta koji obuhvata gradsku zonu i prigradska naselja.

Dokumenti su objavljeni na zvaničnoj web stranici Grada Živinice s ciljem osiguranja transparentnosti i aktivnog uključivanja lokalne zajednice u realizaciju projekta.

Građanima su na uvid stavljeni Plan upravljanja okolišnim i društvenim pitanjima, ESMP, Okvir za otkup zemljišta i preseljenje, LARF, Plan uključenja zainteresovanih strana, SEP, te Netehnički sažetak, NTS.

Građani mogu dostaviti prijedloge i primjedbe

Iz Grada Živinice pozvali su zainteresovane građane, predstavnike nevladinih organizacija i lokalnih zajednica da izvrše uvid u objavljene dokumente.

Komentari, sugestije, prijedlozi i pritužbe mogu se dostaviti putem e-mail adrese [email protected].

Objavljeni dokumenti odnose se na projekat „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama“, a dostupni su na zvaničnoj stranici Grada Živinice.

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