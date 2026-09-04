Objavljen javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite

Nedžida Sprečaković
Objavljen javni poziv za podršku projektima u oblasti kulture u TK
Objavljen javni poziv za podršku projektima u oblasti kulture u TK/ Foto: Ilustracija

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine, a dostupan je na OVOM LINKU.

Poziv je objavljen 4. septembra, zajedno s prijavnim obrascem, bodovnom shemom, odlukom o raspisivanju i ostalom potrebnom dokumentacijom.

Programom kapitalnih transfera za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite u 2026. godini osigurano je ukupno dva miliona KM. Značajan dio sredstava namijenjen je unapređenju prostornih i tehničkih kapaciteta neprofitnih organizacija koje pružaju usluge socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške.

Zainteresirane organizacije detaljne uslove, kriterije za bodovanje, potrebnu dokumentaciju i prijavni obrazac mogu pronaći na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

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