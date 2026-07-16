Bosnalijek i Farmaceutski fakultet udružili snage za razvoj budućih farmaceuta

Bosnalijek i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu ozvaničili su novu fazu saradnje potpisivanjem okvirnog sporazuma koji bi akademsku zajednicu i farmaceutsku industriju trebao povezati kroz obrazovanje, naučnoistraživački rad i razvoj stručnih kadrova.

Sporazum o dugoročnoj saradnji potpisali su prof. dr. Una Glamočlija, rukovodilac Naučno-istraživačkog odjeljenja Bosnalijeka, i prof. dr. Mirza Dedić, dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Time su potvrdili zajedničku posvećenost unapređenju obrazovanja, razvoju naučnoistraživačkog rada i stvaranju novih prilika za buduće generacije farmaceuta.

Partnerstvo predstavlja važan iskorak u povezivanju najveće domaće farmaceutske kompanije i najstarije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini koja obrazuje farmaceute. Studentima će kroz ovu saradnju biti omogućeno da teorijska znanja dopune praktičnim iskustvom i aktivno učestvuju u istraživačko-razvojnim projektima uz podrš