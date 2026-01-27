Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

Dezinfekciona sredstva Bosnalijeka su najkvalitetnija i najtraženija na tržištu Bosne i Hercegovine, a ovo certificiranje će omogućiti njihovu širu primjenu.

U narednom periodu kompanija će raditi na uključivanju i drugih proizvoda iz svog asortimana u sistem Halal certificiranja, u skladu s planovima širenja tržišta i potrebama potrošača.

„Certificiranje farmaceutskih i srodnih proizvoda ima poseban značaj jer osigurava dodatni nivo povjerenja potrošača u pogledu porijekla sastojaka, načina proizvodnje, higijenskih uslova i kontrole kvaliteta. U kontekstu Halal standarda, to znači da proizvodi ne sadrže nedozvoljene sastojke i da su proizvedeni u skladu s etičkim, sigurnosnim i vjerskim principima, što ih čini prihvatljivim za širok krug korisnika, ne samo za one čije vjerska pripadnost to zahtjeva.“ – rekao je dr Damir Alihodžić, direktor Agencije.

Ovim certificiranjem Bosnalijek dodatno potvrđuje svoju posvećenost odgovornom poslovanju, inovacijama i širenju prisustva na domaćem i međunarodnom tržištu te jača svoju poziciju kao kompanija koja odgovara na savremene zahtjeve potrošača i regulatornih standarda.

„Bosnalijek kontinuirano ulaže u unapređenje proizvodnih procesa, kontrolu kvaliteta i usklađenost s međunarodnim standardima, a Halal certifikat dodatno jača povjerenje domaćih i međunarodnih partnera. Uvjereni smo da će ovaj korak otvoriti nove tržišne prilike i doprinijeti daljem razvoju kompanije, uz zadržavanje fokusa na ono što je za nas ključno – zdravlje i zadovoljstvo naših potrošača.“ – istakli su iz Bosnalijekama današnjoj svečanoj dodjeli Halal certifikata u prostorijama Bosnalijeka. Svečanoj dodjeli su prisustvovali menadžment i zaposlenici kompanije Bosnalijek te menadžment Agencije za certificiranje halal kvalitete.