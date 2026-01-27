Kompanija Bosnalijek: Uspješno okončan proces Halal certificiranja dijela proizvoda

Albina Vicković
Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.
Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

Dezinfekciona sredstva Bosnalijeka su najkvalitetnija i najtraženija na tržištu Bosne i Hercegovine, a ovo certificiranje će omogućiti njihovu širu primjenu.

U narednom periodu kompanija će raditi na uključivanju i drugih proizvoda iz svog asortimana u sistem Halal certificiranja, u skladu s planovima širenja tržišta i potrebama potrošača.

„Certificiranje farmaceutskih i srodnih proizvoda ima poseban značaj jer osigurava dodatni nivo povjerenja potrošača u pogledu porijekla sastojaka, načina proizvodnje, higijenskih uslova i kontrole kvaliteta. U kontekstu Halal standarda, to znači da proizvodi ne sadrže nedozvoljene sastojke i da su proizvedeni u skladu s etičkim, sigurnosnim i vjerskim principima, što ih čini prihvatljivim za širok krug korisnika, ne samo za one čije vjerska pripadnost to zahtjeva.“ – rekao je dr Damir Alihodžić, direktor Agencije.

Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.
Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

Ovim certificiranjem Bosnalijek dodatno potvrđuje svoju posvećenost odgovornom poslovanju, inovacijama i širenju prisustva na domaćem i međunarodnom tržištu te jača svoju poziciju kao kompanija koja odgovara na savremene zahtjeve potrošača i regulatornih standarda.

Kompanija Bosnalijek, vodeća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončala proces implementacije zahtjeva Halal standarda za dio proizvoda iz grupe dezinfekcijskih sredstava i to za: Benzal, Hibibos G i Izosept D.

„Bosnalijek kontinuirano ulaže u unapređenje proizvodnih procesa, kontrolu kvaliteta i usklađenost s međunarodnim standardima, a Halal certifikat dodatno jača povjerenje domaćih i međunarodnih partnera. Uvjereni smo da će ovaj korak otvoriti nove tržišne prilike i doprinijeti daljem razvoju kompanije, uz zadržavanje fokusa na ono što je za nas ključno – zdravlje i zadovoljstvo naših potrošača.“ – istakli su iz Bosnalijekama današnjoj svečanoj dodjeli Halal certifikata u prostorijama Bosnalijeka. Svečanoj dodjeli su prisustvovali menadžment i zaposlenici kompanije Bosnalijek te menadžment Agencije za certificiranje halal kvalitete.

 

pročitajte i ovo

Magazin

Bosnalijek obilježio 75 godina uspješnog poslovanja i 50 godina Lysobacta

Magazin

U Narodnom pozorištu održana promocija knjige “Lizozim – enzim budućnosti”, večer...

Vijesti

Bosnalijek ponosni sponzor 24. sarajevske „Gimnazijade“

Magazin

Bosnalijek ugostio svoje penzionere na tradicionalnom druženju

PROMO

Bosnalijek podržao roditelje i obradovao prvačiće svojih zaposlenika

Vijesti

Bosnalijek: Stranica iz Konga neovlašteno koristi naš brend za prodaju steroida

Vijesti

FERK utvrdio cijenu električne energije za februar

Vijesti

Završeni radovi na cjevovodu, uredna isporuka vode

Vijesti

Miralem Pjanić se oprostio od fudbala emotivnom porukom

Vijesti

Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta obilježen u Tuzli

Vijesti

Predsjedništvo BiH o statusu BHRT-a, donijeti i zaključci

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]