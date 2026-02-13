Pojačan nadzor nad halal oznakama, inspekcija i Agencija dogovorile saradnju

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove zajedno s inspektorima federalne tržišne, veterinarske i inspekcije za hranu održala je jučer u sjedištu Uprave radni sastanak s direktorom Agencije za certificiranje halal kvalitete Damirom Alihodžićem i njegovim saradnikom.

Razgovarano je o nadzoru nad objektima, proizvodima i uslugama koji nose halal oznaku, odnosno o standardima koji potvrđuju da su proizvodni procesi, obrada i distribucija usklađeni s islamskim propisima i pravilima halal certificiranja, uz kontrolu svih faza proizvodnje.

Tokom sastanka istaknuto je da je sprječavanje zloupotrebe halal znaka i pogrešnog predstavljanja proizvoda od posebne važnosti zbog zaštite povjerenja potrošača koji se opredjeljuju za takvu vrstu proizvoda i usluga. Naglašeno je da halal oznaka podrazumijeva provjerenu usklađenost sa standardima, što je značajno i sa aspekta zdravlja, etičkih principa i prava potrošača na tačne informacije.

Predstavnici Agencije prezentirali su procedure certificiranja i naveli da u Bosni i Hercegovini trenutno oko 170 objekata posjeduje važeći halal certifikat. Ukazali su i na uočene slučajeve korištenja halal znaka na proizvodima koji nisu prošli postupak certificiranja, te zatražili saradnju inspekcije u suzbijanju takve prakse. Dogovoreno je da će Upravi dostavljati podatke o sumnjivim slučajevima kako bi se, na osnovu prijava, pokretao inspekcijski nadzor.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove poručeno je da će kroz nadležne inspektorate iskoristiti sve raspoložive zakonske mehanizme radi zaštite potrošača halal proizvoda i usluga.

Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine propisane su novčane kazne za obmanjujuće predstavljanje robe i usluga, uključujući podatke o sastavu, porijeklu, kvalitetu i drugim bitnim svojstvima. Predviđene kazne kreću se od 4.000 do 8.000 maraka za trgovce, te od 1.000 do 2.000 maraka za odgovorna pravna lica.