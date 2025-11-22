Federalni veterinarski inspektori intenzivirali nadzore prerade mesa i pripreme suhomesnatih proizvoda

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) Ivana Prvulović prisustvovala je jučer intenziviranim nadzorima Federalnog veterinarskog inspektorata u oblasti prerade mesa i pripreme suhomesnatih proizvoda različitog asortimana na području Zeničko-dobojskog kantona, koji se provode u okviru Programa intenziviranih inspekcijskih nadzora FUZIP za period oktobar-decembar 2025. godine.

Cilj nadzora je provjera ispunjenosti uslova za proizvodnju i preradu proizvoda životinjskog porijekla, uključujući kvalitet sirovine koja se koristi u preradi, poštivanje tehnoloških procesa, higijensku ispravnost sirovine i konačnog proizvoda, način skladištenja, provođenje propisanih laboratorijskih ispitivanja.

Proizvodi životinjskog porijekla koji se stavljaju na tržište moraju zadovoljiti propisani kvalitet, biti u važećim rokovima trajanja i pravilno deklarisani, što je od izuzetnog značaja za zaštitu zdravlja potrošača.

Po riječima Prvulović, kroz ove aktivnosti Federalnog veterinarskog inspektorata štite zdravlje i interese potrošača, u skladu s odredbama Zakona o hrani, koji naglašava sprečavanje obmanjujućih postupaka, patvorenja prehrambenih proizvoda i svih drugih radnji koje mogu dovesti potrošača u zabludu prilikom kupovine prehrambenih proizvoda.

– Prisustvo inspekcijskim nadzorima potvrda je opredjeljenja FUZIP-a da osigura transparentan rad i povjerenje javnosti uz istovremeno uspostavljanje otvorene komunikacije sa subjektima nadzora radi unapređenja standarda i prakse u ovoj oblasti i olakšavanja poslovanja – istakla je Prvulović.

Kontrole se vrše na osnovu Zakona o veterinarstvu u BiH, Zakona o veterinarstvu Federacije BiH, Zakona o hrani, Zakona o zaštiti potrošača, te podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenih zakona, saopćeno je iz FUZIP-a.