Bosnalijek ponosni sponzor 24. sarajevske „Gimnazijade“

Nedžida Sprečaković
Najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, ponosni je sponzor 24. „Gimnazijade“, tradicionalnog sportskog takmičenja učenika 11 sarajevskih gimnazija, koje se održava u Sportskoj dvorani „Goran Čengić“ od 03. do 05. novembra 2025. godine.

“Bosnalijek je društveno odgovorna kompanija koja je u potpunosti posvećena brizi o zdravlju kao osnovnoj životnoj vrijednosti. Gimnazijada predstavlja važan događaj za promociju zdravih životnih navika i timskog duha među mladima. Učenici koji učestvuju u Gimnazijadi predstavljaju generacije koje nose energiju, znanje i potencijal naše zajednice“, istakli su iz kompanije Bosnalijek.

Zahvaljujući „Gimnazijadi“, Sarajevo će u narednim danima svjedočiti uzbudljivom prikazu talenta, timskog rada i sportskog duha. Više od 400 učenika će se takmičiti u košarci, odbojci, futsalu i stonom tenisu.

Organizatori Gimnazijade, zahvalili su se Bosnalijeku na kontinuiranoj podršci mladima i obrazovnim institucijama, ističući da upravo partnerstva s odgovornim kompanijama doprinose očuvanju tradicije ovog sportskog događaja koji traje više od dvije decenije.

