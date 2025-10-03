Bosnalijek ugostio svoje penzionere na tradicionalnom druženju

Najveća farmaceutska kompanija u Bosni i Hercegovini Bosnalijek, danas je organizovala tradicionalno druženje sa svojim penzionerima. Oko 150 bivših zaposlenika kompanije uživalo je u zajedničkom ručku, druženju i evociranju uspomena na godine rada, razvoja kompanije i svih uspjeha koji su ostvareni.

Ovim okupljanjem, Bosnalijek je još jednom izrazio zahvalnost svojim penzionerima za dugogodišnji rad, predanost te doprinos ugledu i uspjehu kompanije. Posebno je istaknuta važnost međugeneracijskog povezivanja i kontinuiranog njegovanja odnosa s bivšim zaposlenicima.

„Bosnalijek ne bi bio ono što jeste bez ljudi koji su decenijama ulagali svoje znanje, rad i posvećenost. Ovo druženje je naš način da pokažemo zahvalnost i da zadržimo osjećaj zajedništva i pripadnosti porodici Bosnalijeka.“, poručio je generalni direktor Bosnaliejka Adnan  Hadžić.

Druženje penzionera kompanije Bosnalijek se tradicionalno održava svake godine, a okupljanja ovakvog tipa svjedoče o trajnoj povezanosti i zajedničkim vrijednostima koje nose svi koji su dio historije kompanije.

Bosnalijek je lider poslovne zajednice u BiH i kompanija koja kontinuirano plasira prepoznatljive proizvode na nova tržišta, ali uvijek svjesna važnosti domaćeg tržišta, njegovog potencijala i obaveze kao domaće kompanije za brigu i zdravlje stanovništva.

