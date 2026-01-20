Bosnalijek obilježio 75 godina uspješnog poslovanja i 50 godina Lysobacta

Najveća bosanskohercegovačka farmaceutska kompanija Bosnalijek, svečano je obilježila 75 godina postojanja i uspješnog poslovanja na gala proslavi održanoj 16. januara u hotelu Hills u Sarajevu.

Tom prilikom, obilježen je i značajan jubilej – 50 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova kompanije, Lysobact®– a.

Večer je protekla u znaku proslave tradicije i zajedništva koje Bosnalijek njeguje već sedam i po decenija, a iza kojeg stoje zaposlenici Bosnalijeka, ljudi koji iz dana u dan drže standarde, preuzimaju odgovornost i potvrđuju kvalitet kroz posao koji rade.

Uručene su vrijedne nagrade zaposlenicima koji su napunili 25 godina radnog staža u kompaniji, ali i onima koji su upravo 16. januara slavili svoj rođendan.

„Sedam i po decenija postojanja jedne kompanije nije samo broj. To je priča o viziji, hrabrosti i istrajnosti. To je priča o ljudima koji su, u različitim vremenima i okolnostima, vjerovali da se znanjem, radom i odgovornošću može graditi nešto trajno i vrijedno. Bosnalijek je osnovan s jasnom misijom – da služi zdravlju ljudi. Sve što kompanija ima, od modernih pogona, prepoznatljivih brendova i međunarodnog ugleda, nastalo je zahvaljujući zaposlenicima kompanije.“, istaknuto je iz kompanije Bosnalijek.

Posebno mjesto ove večeri je zauzeo i dio proglašenja pobjednika učesnika u promociji zdravih životnih navika i timskog duha unutar interne kampanje pod nazivom #ZAJEDNO – Fit Izazov.

U okviru svečanosti dodijeljene su nagrade pobjednicima Fit izazova 3, dok je tim Dolorex proglašen pobjednikom Fit izazova 4, čime je još jednom potvrđena posvećenost Bosnalijeka zdravlju, energiji i zajedničkom uspjehu svojih zaposlenika. Proslavljeni su i uspješni rezultati zaposlenika na B2B utrci, Sportskim igrama samostalnog sindikata radnika u Neumu, kao i u Biznis ligi malog nogometa.

Bosnalijek je prva bh. kompanija koja je kreirala strategiju i pokrenula brojne aktivnosti u oblasti očuvanja zdravlja svojih zaposlenika kao jednog od najvažnijih resursa svake kompanije. Tokom ove kampanje, koja traje već preko godinu i po, učestvovalo je preko 200 zaposlenika Bosnalijeka te je izgubljeno oko 300 kilograma, što je jasan pokazatelj trajne opredjeljenosti Bosnalijeka u pravcu jačanje zdravlja svakog pojedinca kroz preventivni pristup.

Proslava 75. rođendana Bosnalijeka još jednom je potvrdila vrijednosti na kojima kompanija gradi svoj uspjeh – kvalitet, povjerenje, inovacije i brigu o ljudima, uz jasan pogled ka budućnosti i nastavku razvoja domaće farmaceutske industrije.