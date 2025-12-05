U Narodnom pozorištu održana promocija knjige “Lizozim – enzim budućnosti”, večer za pamćenje uz mjuzikl Sarajevo moje drago

U svečanoj atmosferi Narodnog pozorišta Sarajevo, sinoć je održana promocija knjige „Lizozim – enzim budućnosti”, u izdanju kompanije Bosnalijek, najvećeg proizvođača farmaceutskih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Knjiga predstavlja naučni pregled uloge lizozima, prirodnog enzima s važnom zaštitnom funkcijom u ljudskom organizmu te njegov značaj u savremenoj medicini i farmaciji.

Direktor Bosnalijeka Adnan Hadžić, obratio se gostima na početku promocije zahvalivši se na prepoznatom značaju proizvoda Lysobact® te između ostalog dodao:

„Hvala vam što ste, kao najveći autoriteti u oblasti zdravstva, dali snagu jednom domaćem brendu da postane međunarodno prepoznat. Naša je obaveza da nastavimo ulagati u inovacije, istraživanja, nove terapijske pristupe — ali i da njegujemo ono što nas je uvijek činilo posebnima: blizinu, povjerenje i istinsku posvećenost pacijentu.“

Tokom promocije, prisutnim gostima, predstavnicima zdravstvene i akademske zajednice te partnerima kompanije Bosnalijek, predstavljena su saznanja o lizozimu, kao i iskustva kompanije u razvoju Lysobact® proizvoda zasnovanih na ovom enzimu.

Skoro 50 godina, Lysobact® je ostao vjeran svojoj misiji: pružiti pouzdanu podršku u liječenju upala usne šupljine i ždrijela, ali i omogućiti pacijentima terapiju koja je jednostavna, prirodna i široko primjenjiva. Upravo ta kombinacija tradicije i nauke učinila ga je jednim od najprepoznatljivijih proizvoda Bosnalijeka.

Autori knjige su predstavili naučne činjenice, dugogodišnja istraživanja i praktične primjene lizozima, ističući značaj ovog prirodnog enzima kao jednog od ključnih faktora u jačanju imunološkog sistema.

Sav prihod od prodaje knjige bit će doniran humanitarnoj organizaciji Pomozi.ba, čime Bosnalijek još jednom potvrđuje svoju posvećenost društveno odgovornom djelovanju i podršci najugroženijim kategorijama stanovništva.

Nakon inspirativne i sadržajne promocije, gosti su uživali u izvedbi popularnog mjuzikla „Sarajevo moje drago”,  koji je pružio emotivni i umjetnički završetak večeri, evocirajući duh grada kroz muziku, ples i glumu. Time je ovaj događaj spojio nauku, kulturu i tradiciju, dodatno naglasivši vrijednosti koje Bosnalijek njeguje u svom poslovanju i društvenoj odgovornosti.

Večer je završeno dugotrajnim aplauzima, uz poruku da kultura, nauka i zdravstvena zajednica imaju zajedničku misiju — unaprjeđenje kvaliteta života i zajedništva u društvu.

