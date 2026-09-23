BHRT studio ostao prazan: Niko nije došao na političku debatu

Predizborna debata BHRT za kandidate za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda održana je bez ijednog kandidata.

U studio nisu došli Darijana Filipović, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić.

Voditelj emisije Saša Delić kazao je da su pozivi svim kandidatima upućeni pravovremeno, najprije pisanim putem, a potom i više puta usmeno putem njihovih stranaka i izbornih štabova.

Delić je na početku emisije potvrdio da su u studio pozvani Filipović, Kovačević i Lučić, ali da se niko od njih nije odazvao pozivu.

Time je propala još jedna predizborna debata na BHT1. Dan ranije, u debati kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, također se pojavio samo jedan kandidat – Semir Efendić iz Stranke za BiH.

Na tu debatu bili su pozvani i Denis Bećirović, Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić. Iz SDP-a je saopćeno da Bećirović neće prisustvovati zbog obaveza na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Nakon što je potvrđeno da Bećirović neće doći, Izetbegović i Radončić također su odustali od učešća.

Efendić je tokom emisije kritikovao odluku svojih protukandidata da ne učestvuju u debati, nakon čega je sam odgovarao na pitanja voditeljice i predstavio dijelove svog izbornog programa.

Večerašnja emisija, međutim, završena je bez ijednog kandidata u studiju. Pri odjavi programa Delić je zahvalio gledateljima na pažnji i razumijevanju te poručio: „I ne gasite BHRT.“