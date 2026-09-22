Forto traži hitnu odluku zbog BHRT-a: Sporno 14,7 miliona KM od ukupno 17,7 miliona

BHRT bi, prema zahtjevu ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, trebao dobiti hitno sudsko razmatranje blokade računa nakon nove odluke Vrhovnog suda Republike Srpske koja se odnosi na značajan dio potraživanja RTRS-a prema državnom javnom servisu.

Forto je od Općinskog suda u Sarajevu zatražio hitno postupanje u izvršnom predmetu protiv BHRT-a, navodeći da je nastupila nova pravna okolnost koja može značajno uticati na daljnju blokadu računa javnog servisa.

Povod je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je usvojena revizija BHRT-a i preinačena presuda Višeg privrednog suda u Banjoj Luci u dijelu koji se odnosi na potraživanja RTRS-a po osnovu korištenja radiorelejnih veza.

Riječ je o približno 14,7 miliona KM, dok je izvršenje nad računima BHRT-a određeno na osnovu ukupnog potraživanja RTRS-a od približno 17,7 miliona KM.

Forto traži razmatranje deblokade računa BHRT-a

Ministar je zbog nove sudske odluke zatražio da se bez odgađanja razmotre njene pravne posljedice na nastavak izvršnog postupka, uključujući mogućnost obustave izvršenja u dijelu za koji je, prema njegovom tumačenju, prestao postojati pravni osnov, kao i odgovarajuće deblokiranje poslovnih računa BHRT-a.

Forto navodi da ne traži dovođenje u pitanje prava ili obaveza bilo koje strane, već da se prilikom izvršenja uzmu u obzir sve sudske odluke.

Upozorio je da potpuna blokada računa može ugroziti svakodnevno funkcioniranje državnog javnog servisa, od plaćanja električne energije i održavanja tehničkih sistema do isplate plaća i proizvodnje programa.

„Ako BHRT ne može plaćati struju, održavati tehničke sisteme, isplaćivati plaće i proizvoditi program, onda više ne govorimo samo o sporu dvaju javnih servisa. Govorimo o opstanku javnog servisa Bosne i Hercegovine“, poručio je Forto.

U obraćanju Općinskom sudu u Sarajevu ukazao je i na postojanje uzajamnih novčanih potraživanja BHRT-a i RTRS-a koja su utvrđena pravosnažnim sudskim odlukama, zbog čega smatra da je potrebno osigurati dosljednu primjenu svih relevantnih odluka.

Prema njegovim navodima, blokada računa ne utiče samo na trenutno poslovanje BHRT-a. Nemogućnost izmirivanja osnovnih troškova može dovesti do pada prihoda i stvaranja novih dugovanja, čime bi se dodatno smanjila sposobnost javnog servisa da izmiri eventualne preostale obaveze prema povjeriteljima.

Forto je zbog toga zatražio da predmet bude razmotren prioritetno, uz, kako je naglasio, puno poštivanje nezavisnosti Suda i postupajućeg sudije.