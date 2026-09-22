Udvostručene naknade za osobe sa invaliditetom

Naknade za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH nakon drugog ovogodišnjeg usklađivanja dostići će do 897,35 KM mjesečno za korisnike sa 100 posto invaliditeta koji ostvaruju sva tri prava.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je najviši zbir naknada nakon prvog ovogodišnjeg usklađivanja iznosio 867 KM, dok je na početku aktuelnog mandata bio 403,37 KM.

To znači da je iznos povećan za gotovo 494 KM, odnosno za 122,5 posto, pa su naknade za osobe sa invaliditetom u ovom periodu više nego udvostručene.

Iz Ministarstva podsjećaju da su naknade ranije bile zamrznute punih 14 godina. Najviši zbir tri prava za osobe sa 100 posto invaliditetom tada je iznosio 403,37 KM, dok je za osobe sa 90 posto invaliditetom bio 219,52 KM.

Skoro 60.000 korisnika ostvaruje prava

Danas skoro 60.000 osoba sa invaliditetom ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak.

Istovremeno su povećana i budžetska izdvajanja za ovu oblast. Prema podacima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, ona su tokom mandata federalnog ministra Adnana Delića povećana sa 142 na 336 miliona KM.

U Ministarstvu ističu da promjene nisu vezane samo za povećanje iznosa naknada, već i za drugačiji pristup sistemu podrške osobama sa invaliditetom.

Cilj je, kako navode, da se materijalna prava povežu sa zapošljavanjem, obrazovanjem, pristupačnošću, životom u zajednici i većom vidljivošću osoba sa invaliditetom.

Zakonom o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom uređeni su osnovni principi zaštite, postupak ostvarivanja prava i način obračuna naknada.

Kao osnovna materijalna prava utvrđeni su lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak za osobe sa 90 i 100 posto invaliditetom.

Osnovica za obračun vezana je za 50 posto boračke osnovice, čime je, prema navodima Ministarstva, uspostavljen sistem u kojem naknade više ne bi trebale ostajati zamrznute godinama.