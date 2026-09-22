Mandarine iz Hrvatske pokušao unijeti u BiH bez dokumentacije, zaustavljen kod Ljubuškog

Mandarine iz Hrvatske, ukupno 4.500 kilograma, pokušao je u Bosnu i Hercegovinu unijeti muškarac koji za robu nije imao dokumentaciju o porijeklu, ali su nezakonit promet spriječili pripadnici Granične policije BiH i Frontexa.

Slučaj je otkriven 21. septembra tokom nadzora državne granice u graničnom pojasu na području Ljubuškog.

Pripadnici Jedinice Granične policije BiH Doljani i Agencije za evropsku graničnu i obalnu stražu, Frontex, kontrolisali su automobil Mercedes hrvatskih registarskih oznaka.

Vozilom je upravljao državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a prilikom kontrole utvrđeno je da prevozi 4.500 kilograma mandarina za koje nije posjedovao dokumentaciju o porijeklu.

Mandarine iz Hrvatske predate u nadležnost UIO BiH

Vozaču je, u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, uručen prekršajni nalog, dok je slučaj ustupljen službenicima Tima za sprečavanje krijumčarenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH na daljnje postupanje.

Iz Granične policije BiH naveli su da će nastaviti angažovati ljudske i materijalno-tehničke kapacitete na zaštiti državne granice i suzbijanju nezakonitih radnji i prekograničnog kriminala, samostalno i u saradnji s drugim nadležnim agencijama.