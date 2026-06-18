Frontex: Zapadnobalkanska ruta ostaje ključni pravac migracija prema EU

Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu Frontex procjenjuje da će zapadnobalkanski koridor i u narednom periodu ostati jedna od glavnih tranzitnih ruta za sekundarna migracijska kretanja prema Evropskoj uniji.

U Godišnjoj analizi rizika za period 2026/2027 navodi se da ruta koja prolazi preko Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, prema Sloveniji i Austriji, vjerovatno ostaje dominantan pravac za migrante koji dolaze s istočnomediteranske rute.

Prema procjenama Frontexa, obim ovih kretanja zavisit će od mjera kontrole i njihove provedbe na terenu.

U izvještaju se navodi i da bi Pakt Evropske unije o migracijama i azilu u srednjoročnom i dugoročnom periodu mogao doprinijeti boljem proceduralnom usklađivanju. Ipak, Frontex ocjenjuje da će njegov neposredni uticaj na smanjenje sekundarnih migracijskih kretanja, naročito tokom 2026. godine, biti veoma ograničen.

Bosna i Hercegovina u dokumentu se spominje i u dijelu koji se odnosi na povratak državljana trećih zemalja. Frontex navodi da su državljani zemalja sjeverne Afrike dobili najveći broj odluka o povratku, odnosno 22 posto od ukupnog broja, dok je udio stvarno provedenih povrataka u tu regiju iznosio oko deset posto.

Slični izazovi evidentirani su i kada je riječ o pojedinim zemljama zapadne, istočne i centralne Afrike. Povratci su, prema izvještaju, otežani zbog više faktora, među kojima su ograničena saradnja u postupcima identifikacije i izdavanja potrebne dokumentacije.

S druge strane, Frontex navodi da su efikasniji povratci zabilježeni prema zemljama zapadne Azije, posebno Turskoj, Gruziji i Iraku. Te zemlje čine 27 posto svih efektivnih povrataka, iako se na državljane te regije odnosilo 19 posto odluka o povratku.

Veći broj realizovanih povrataka zabilježen je i prema zemljama istočno od Evropske unije, poput Moldavije i Ukrajine, kao i prema državama zapadnog Balkana, među kojima su Albanija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija.

Kao razloge za veću efikasnost povrataka prema tim državama Frontex navodi geografsku blizinu i bolju saradnju u pitanjima povratka.

Godišnja analiza rizika Frontexa za 2026/2027 javno je dostupan strateški dokument u kojem se identificiraju ključni rizici za vanjske granice Evropske unije. Izvještaj je zasnovan na regionalnom pristupu, a obuhvata migracijske tokove, prekogranični kriminal, hibridne prijetnje, geopolitičke promjene i operativne izazove u upravljanju vanjskim granicama EU.

Dokument se odnosi na period od trećeg kvartala 2026. do trećeg kvartala 2027. godine.