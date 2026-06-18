Britanska ambasada Sarajevo obilježila rođendan Njegovog Veličanstva kralja Charlesa III: Slavimo dugogodišnje partnerstvo između UK i BiH

Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini obilježila je rođendan Njegovog Veličanstva kralja Charlesa III svečanim prijemom u Sarajevu u srijedu, 17. juna 2026. godine.

Tradicionalna proslava Kraljevog rođendana okupila je partnere, prijatelje i predstavnike iz cijele Bosne i Hercegovine kako bi zajedno proslavili snažne i dugogodišnje odnose između Ujedinjenog Kraljevstva i Bosne i Hercegovine.

Ovogodišnja proslava u fokus je stavila partnerstvo — prepoznajući ljude, institucije, kompanije i organizacije koji kontinuirano jačaju saradnju između UK-a i BiH u oblastima kulture, obrazovanja, sigurnosti, trgovine i investicija, kao i zajedničkih vrijednosti.

U svom obraćanju, britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Julian Reilly istakao je da se BiH nalazi u srcu Evrope te da su njena sigurnost i stabilnost neodvojivi od sigurnosti i stabilnosti šireg kontinenta. Naglasio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo ponosno što je u protekle četiri godine podržavalo Bosnu i Hercegovinu na njenom euroatlantskom putu, blisko sarađujući s partnerima širom zemlje na jačanju reformi, otpornosti i prilika.

Ambasador Reilly je, također, naveo da će predstojeći oktobarski izbori predstavljati važan trenutak za Bosnu i Hercegovinu. Zahvalio je svima koji podržavaju uvođenje novih izbornih tehnologija te izrazio nadu da će izbori koji uživaju povjerenje građana brzo dovesti do formiranja vlasti fokusirane na pružanje usluga koje su ljudima potrebne.

On je također ohrabrio političke lidere i kandidate da međusobno sarađuju u korist svih građana, uključujući i one koji nisu glasali za njih, te da stvore okruženje koje privlači investicije, podržava poslovni sektor i mladima pruža radna mjesta i prilike potrebne za izgradnju sigurnih i prosperitetnih budućnosti u svojoj zemlji.

Gosti su uživali u nastupu benda Blue Red Blue, savremenog benda Household Division, elitne ceremonijalne i gardijske jedinice britanske vojske zadužene za zaštitu monarha i podršku državnim događajima. Nakon tri uspješna koncerta u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu ove sedmice, bend je zabavio goste raznovrsnim repertoarom, uključujući rock, pop, jazz i funk.

Ambasada je zahvalna ovogodišnjim sponzorima na podršci: DPM Metali, Telemach, AC Betanija, Stock, Boreas i Bingo.

Ovogodišnji sponzori dolaze iz širokog spektra sektora koji doprinose ekonomiji Bosne i Hercegovine. DPM Metali, uz značajan britanski udio, povezan je s jednim od najvećih investicionih projekata u rudarstvu kroz svoju operaciju u Varešu. Telemach, u britanskom vlasništvu, pruža telekomunikacijske usluge uključujući širokopojasni internet, televiziju i fiksnu telefoniju širom BiH. AC Betanija je sarajevski auto-diler koji zastupa renomirane brendove i usluge, uključujući britanski Land Rover.

Stock je podržao proslavu Clan Campbell viskijem kao dio sektora pića. Boreas, partner kompanije Diageo u BiH, vodeći je distributer međunarodnih pića s mrežom širom zemlje. Bingo je najveća domaća poslovna grupacija i trgovački lanac u BiH, koji zapošljava hiljade ljudi i značajno ulaže u lokalnu ekonomiju. Uz solarne panele, kompanija Hive Energy i njihovi lokalni partneri u Bijeljini i Sarajevu pomogli su da događaj bude energetski efikasan.

Proslava Kraljevog rođendana jedan je od najvažnijih godišnjih diplomatskih događaja Ujedinjenog Kraljevstva širom svijeta, pružajući priliku za obilježavanje prijateljstva, partnerstva i zajedničkih ambicija s državama domaćinima i njihovim zajednicama.