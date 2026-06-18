SoFi Stadium večeras u centru pažnje: Zmajevi protiv Švajcarske na jednom od najmodernijih stadiona svijeta

SoFi Stadium u Los Angelesu večeras će biti u centru pažnje bh. javnosti, jer će se upravo na ovom impresivnom stadionu od 21 sat sastati reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine u utakmici drugog kola grupne faze Svjetskog prvenstva.

Iako se za potrebe FIFA takmičenja koristi neutralni naziv Los Angeles Stadium, riječ je o stadionu koji je širom svijeta poznat kao SoFi Stadium. Smješten je u Inglewoodu, u širem području Los Angelesa, a otvoren je 2020. godine. Prema podacima FIFA-e, kapacitet stadiona je oko 70.000 mjesta, što ga svrstava među najveće i najmodernije sportske objekte na ovogodišnjem Mundijalu.

Stadion je dom NFL ekipa Los Angeles Rams i Los Angeles Chargers, a već je bio domaćin velikih sportskih događaja, među kojima se posebno izdvaja Super Bowl LVI 2022. godine. Njegova arhitektura, veliki transparentni krov i savremeni video sistem iznad terena čine ga jednim od najprepoznatljivijih stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama.

SoFi Stadium kao pozornica za jednu od najvažnijih utakmica Zmajeva

Za Bosnu i Hercegovinu večerašnja utakmica ima posebno značenje. Nakon remija protiv Kanade u prvom kolu, Zmajevi protiv Švajcarske imaju priliku napraviti veliki korak prema prolasku dalje. Grupa je i dalje otvorena, a svaki bod može imati ogroman značaj u konačnom raspletu.

Upravo zato će SoFi Stadium večeras biti mnogo više od moderne sportske arene. Za bh. navijače, to će biti mjesto nade, pritiska i iščekivanja, jer bi dobar rezultat protiv Švajcarske reprezentaciju Bosne i Hercegovine doveo u znatno bolju poziciju pred posljednje kolo grupne faze.

Švajcarska je u prvom kolu odigrala neriješeno protiv Katara, dok je Bosna i Hercegovina remizirala s Kanadom, pa sve četiri selekcije u grupi još uvijek imaju otvorene račune. Upravo zbog toga večerašnji duel nosi dodatnu težinu, jer pobjeda može promijeniti poredak i donijeti mirniji nastavak takmičenja.

SoFi Stadium je do sada već pokazao da Svjetsko prvenstvo u Los Angelesu ima posebnu atmosferu. Stadion je dio velikog sportskog kompleksa, a zbog svoje konstrukcije i kapaciteta često se opisuje kao jedan od simbola novog vala američkih sportskih arena. Tokom Mundijala domaćin je više utakmica, uključujući i mečeve nokaut faze, što dodatno potvrđuje njegov značaj u organizaciji ovog prvenstva.

Za Zmajeve će večerašnji nastup biti prilika da na velikoj sceni pokažu karakter i kvalitet. Igrati na stadionu kakav je SoFi Stadium samo po sebi nosi posebnu težinu, ali reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nema mnogo prostora za divljenje ambijentu. Fokus je na terenu, na Švajcarskoj i na rezultatu koji bi bh. tim približio cilju zbog kojeg je i stigao na Svjetsko prvenstvo.