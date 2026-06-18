UKC Tuzla bez pojedinih lijekova, među njima i terapije za onkološke pacijente

JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla obavijestio je javnost da na dan 18. juni 2026. godine Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije dostavio dio lijekova koji se koriste u procesu liječenja pacijenata.

Prema informacijama iz UKC-a Tuzla, među lijekovima koji nisu dostavljeni nalaze se Nilotinib 200 mg cps., Nilotinib 150 mg cps., Lenalidomid 25 mg, Fluorouracil amp. 250 mg i 500 mg, Idarubicin amp., Mitoxantron amp., Abirateron Accord tbl. 500 mg, Etopozid cps. 100 mg, Docetaxel amp. 20 mg, Vinblastin amp. 10 mg, kao i Aflibercept, odnosno Zaltrap amp. 100 mg i 200 mg.

Iz ove zdravstvene ustanove navode da se informacija odnosi na stanje zaliha i isporuke lijekova na navedeni datum.

Nedostavljanje ovih lijekova može predstavljati otežavajuću okolnost u organizaciji redovnog procesa liječenja, posebno za pacijente kojima je propisana terapija iz nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja FBiH.